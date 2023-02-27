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Мешканців Києва попередили про "нові" штрафи: що відомо

Який штраф загрожує за торгівлю рідкісними квітами (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Міська влада закликає жителів столиці не купувати первоцвіти. За торгівлю рідкісними рослинами передбачені адміністративні штрафи. А збирання цих рослин весною може призвести до їх зникнення.

Про це повідомляють на сайті КМДА.

Який штраф світить за торгівлю рідкісними квітами

Первоцвіти належать до рідкісних видів рослин, що під загрозою зникнення. Більшість із них - підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава - занесені до Червоної книги України та охороняються законом.

За продаж цих квітів передбачається штраф у розмірі від 1700 до 3655 грн.

"За останній рік ворог завдав непоправної шкоди довкіллю України. Сьогодні особливо важливо відповідально ставитися до природи, не бути співучасниками екологічних злочинів. Тому маю величезне прохання до киян та гостей міста: не зривайте та не купуйте первоцвіти. З кожним роком цих рослин стає все менше, і одного дня підсніжники, проліски, сон-трава та інші рідкісні ранньоквітучі рослини можуть просто зникнути", - звернувся до киян начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Зривання первоцвітів може призвести до їх зникнення (фото: freepik)

Як зривання первоцвітів шкодить природі

Збираючи весною первоцвіти, люди позбавлять рослину можливості утворити насіння. Зривання декількох рослин призводить до знищення десятків насінин, які могли б дати нове покоління.

Масове знищення ранньовесняних рослин із метою продажу призводить до зменшення їх кількості в природі, а також загрожує повним їх знищенням.

Крокуси належать до квітів, які не можна продавати (фото: freepik)

Читайте також про те, які квіти найдовше простоять у вазах.

Раніше ми розповідали про те, що для киян змінились умови зняття показників із лічильників тепла.

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Київштрафи