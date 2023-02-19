Квіти-довгожителі у вазах: які простоять довше
Квіти є знаком поваги, любові та багатьох інших людських почуттів та емоцій. Букети з квітами часто купують як подарунок, знак поваги, прояви романтичних почуттів і навіть - у вигляді вибачення. І дуже хочеться, щоб такий букет простояв у вазі довго.
Фахівці розповіли, які квіти простоять у вазі найдовше і як доглядати їх, щоб вони довше радували око. Про це йдеться у статті Express.
Які квіти будуть стояти довше
За словами експертів, найпростіші у догляді довгожителі серед зрізаних квітів – гвоздики. Вони можуть простояти у вазі три тижні й не дуже примхливі у догляді – достатньо міняти їм воду два-три на тиждень.
Які квіти в'януть найшвидше
Найшвидше вам з вази доведеться викинути півонії. Вони важкі у догляді й буквально через пару днів почнуть в'янути та скидати пелюстки.
Які квіти краще вибирати для подарунку
Фахівці склали рейтинг квітів, які зазвичай використовують для букетів за їх довгожительством, складністю догляду.
- Гвоздики
- Лілії
- Тюльпани
- Троянди
- Півонії
Як доглядати за зрізаними букетами
Обрізання стебел. Вдома обов'язково зріжте стебла на кілька сантиметрів та під кутом 45 градусів. Це дозволить їм краще вбирати воду і продовжить їхній термін життя. Цю процедуру можна повторювати раз на кілька днів, щоб квіти могли отримувати достатньо вологи та стояли довше.
Вода. Воду у вазі бажано міняти через день, у випадку з трояндами та півоніями – щодня. Сміття та різні бактерії призводять до того, що квіти в'януть дуже швидко. Якщо є така можливість – використовуйте дощову воду або з колодязя.
Живлення. Можна купити спеціальне підживлення у флористів, а можна використовувати найпростіший спосіб - кинути у воду ложку цукру.
Уникайте тепла. Зрізані квіти не люблять пряме сонячне проміння і дуже теплу температуру повітря. Тому тримайте вазу подалі від сонця та джерел тепла.
Догляд. Регулярно оглядайте ваш букет, видаляйте листя, яке обсипалося, знімайте зів'яле і пожовкле листя. Це врятує від росту бактерій та дозволить букету довше залишатися свіжим.
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