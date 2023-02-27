Жителей Киева предупредили о "новых" штрафах: что известно

Какой штраф светит за торговлю редкими цветами

Первоцветы принадлежат к редким видам растений, которые под угрозой исчезновения. Большинство из них - подснежники, подснежники, крокусы, белоцветник, сон-трава - занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.

За продажу этих цветов предусматривается штраф от 1700 до 3655 грн.

"За последний год враг нанес непоправимый вред окружающей среде Украины. Сегодня особенно важно ответственно относиться к природе, не быть соучастниками экологических преступлений. Поэтому имею огромную просьбу к киевлянам и гостям города: не срывайте и не покупайте первоцветы. С каждым годом этих растений становится все меньше, и однажды подснежники, пролески, сон-трава и другие редкие раннецветущие растения могут просто исчезнуть", - обратился к киевлянам начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Срывание первоцветов может привести к их исчезновению (фото: freepik)

Как срывание первоцветов вредит природе

Собирая весной первоцветы, люди лишат растение возможности образовать семена. Срыв нескольких растений приводит к уничтожению десятков семян, которые могли бы дать новое поколение.

Массовое уничтожение весенних растений с целью продаж приводит к уменьшению их количества в природе, а также грозит полным их уничтожением.

Крокусы относятся к цветам, которые нельзя продавать (фото: freepik)