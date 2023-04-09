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Миска повна, а кіт просить їсти: тепер зрозуміло, чому це відбувається

Чому кіт просити їжу за повної миски (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Власники котів дуже часто стикаються із ситуацією, коли у кота миска повна, але тварина наполегливо вимагає їжу. Така поведінка домашніх улюбленців викликає у господарів подив, а часом і занепокоєння - може, коту не подобається або не підходить корм, або він захворів.

Чому коти просять їжу при повній мисці - читайте в матеріалі нижче.

Розпещеність

Власникам котиків варто пам'ятати, що ці тварини – ті ще маніпулятори. І при розпещеності, вони просто вередують, щоб отримати на вечерю щось смачніше. Тим більше, що стурбовані господарі самі в цьому підігрують і дають коту іншу їжу, якщо він не хоче їсти свій корм із миски.

Іноді коти просто хочуть привернути увагу господарів та отримати порцію ласки, а не їжі. Тому біжать за вами на кухню та починають щось вимагати.

Зник запах

Є і простіше пояснення - з верхнього шару корму пішов запах. Якщо ви насипали корм кілька годин тому, він не пахне так апетитно. Вихід простий – перемішайте корм у мисці або насипайте своєму вихованцю корм невеликими порціями.

Заважає анатомічна будова чи вуса

У котів деяких порід носи сплюснуті, тому їм складно дістати з миски корм, що знаходиться на дні. Варто поміняти миску на ту, яка для котика буде зручніша.

А часом дістати їжу з миски коту заважають вуса - він встигає з'їсти весь корм по центру і не може дістати інших шматочків через чутливі вуса. Подбайте, щоб миска була широкою.

Інші замасковані прохання

Миска з водою і миска з їжею зазвичай стоять у котів поруч, тому багато господарів не здогадуються, що нявкання може бути пов'язане не з їжею.

Багато котів у такий спосіб просять налити свіжу воду, долити води в миску, поміняти воду, якщо в ній дуже багато пилу.

До речі, раніше ми писали про те, чи можна котам давати рибу та в якій кількості.

А ще розповідали про те, як відучити котів гризти шнури та дроти.

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