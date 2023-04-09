Миска полная, а кот просит есть: теперь понятно, почему это происходит

Избалованность

Хозяевам котиков стоит помнить, что эти животные - те еще манипуляторы. И при избалованности, они просто капризничают, чтобы получить на ужин что-то более вкусное. Тем более, что обеспокоенные хозяева сами в этом подыгрывают и дают коту другую еду, если он не хочет есть свой корм из миски.

Иногда коты просто хотят привлечь внимание хозяев и получить порцию ласки, а не пищи. Поэтому бегут за вами на кухню и начинают что-то требовать.

Пропал запах

Есть и более простое объяснение - из верхнего слоя корма ушел запах. Если вы насыпали корм несколько часов назад, то он не пахнет так аппетитно. Выход простой - перемешайте корм в миске или насыпайте своему питомцу корм небольшими порциями.

Мешает анатомическое строение или усы

У котов некоторых пород носы сплюснутые, поэтому им сложно достать из миски корм, который находится на дне. Стоит поменять миску на ту, которая для котика будет более удобная.

А порой достать пищу из миски коту мешают усы - он успевает съесть весь корм по центру и не может дотянуться до других кусочков из-за чувствительных усов. Позаботьтесь, чтобы миска была широкой.

Замаскированные другие просьбы

Миска с водой и миска с едой обычно стоят у котов рядом, поэтому многие хозяева не догадываются, что мяуканье может быть связано не едой.

Многие коты таким способом просят налить свежую воду, долить воды в миску, поменять воду, если в ней слишком много пыли.