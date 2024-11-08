UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Мішина втекла від журналістки після питання про Крим і російську мову (відео)

Ксенія Мішина (Фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Любов Блажко

Ксенія Мішина, яка потрапляє у скандали через російську мову, цього разу також уникнула відповідей на низку запитань від журналістки. Зірка українських фільмів і серіалів не захотіла обговорювати тему своїх батьків у Криму та використання російської.

Що саме сказала знаменитість, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на програму "Ранок у великому місті" на ICTV".

Ксенія Мішина втекла від журналістки

Зірка різко відповіла журналістці, коли та запитала, чи не планує її мама виїжджати з окупованого Криму.

Мішина сказала: "Давайте ми не будемо ставити таких провокативних запитань".

Наступне питання також виявилося для акторки неприємним, і вона взагалі вирішила припинити діалог.

Інтерв'юерка згадала скандальний подкаст, що вийшов навесні 2023 року. Тоді акторка дала інтерв'ю російською мовою фітнес-тренеру Сергію Пилькевичу на Балі. Це викликало хвилю критики через використання російської мови, у той час, коли в Україні триває повномасштабна війна. 

Коли журналістка зачепила цю тему, Мішина відмовилася відповідати, сказавши: "Ми не будемо про це говорити. Серйозно, ви хочете про це поговорити?". 

скриншоти з інтерв'ю 

Нагадаємо, після критики за подкаст російською Мішина закрила коментарі під відповідним постом. Роком раніше, у 2022, акторка висловлювала свої думки щодо мовного питання.

"Якщо ти російськомовний українець, то ти тепер не українець? Я відчуваю злість і обурення до людей, які ділять нас у такий час. Якщо в тебе половина життя російською, це не значить, що ти недостойний елементарної послуги", - писала знаменитість у Instagram.

Нагадаємо, Мішина народилася в Севастополі, і її батьки досі живуть в окупованому Криму. Раніше вона розповідала, що рідні не захотіли покидати свій дім після захоплення Криму російськими військами. Тому тепер родина зустрічається на "нейтральній території" та планує спільні відпочинки за кордоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ксенія МішинаЗірки шоу-бізнесуАкторка