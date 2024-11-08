Мішина втекла від журналістки після питання про Крим і російську мову (відео)

Ксенія Мішина втекла від журналістки

Зірка різко відповіла журналістці, коли та запитала, чи не планує її мама виїжджати з окупованого Криму.

Мішина сказала: "Давайте ми не будемо ставити таких провокативних запитань".

Наступне питання також виявилося для акторки неприємним, і вона взагалі вирішила припинити діалог.

Інтерв'юерка згадала скандальний подкаст, що вийшов навесні 2023 року. Тоді акторка дала інтерв'ю російською мовою фітнес-тренеру Сергію Пилькевичу на Балі. Це викликало хвилю критики через використання російської мови, у той час, коли в Україні триває повномасштабна війна.

Коли журналістка зачепила цю тему, Мішина відмовилася відповідати, сказавши: "Ми не будемо про це говорити. Серйозно, ви хочете про це поговорити?".

скриншоти з інтерв'ю

Нагадаємо, після критики за подкаст російською Мішина закрила коментарі під відповідним постом. Роком раніше, у 2022, акторка висловлювала свої думки щодо мовного питання.

"Якщо ти російськомовний українець, то ти тепер не українець? Я відчуваю злість і обурення до людей, які ділять нас у такий час. Якщо в тебе половина життя російською, це не значить, що ти недостойний елементарної послуги", - писала знаменитість у Instagram.

Нагадаємо, Мішина народилася в Севастополі, і її батьки досі живуть в окупованому Криму. Раніше вона розповідала, що рідні не захотіли покидати свій дім після захоплення Криму російськими військами. Тому тепер родина зустрічається на "нейтральній території" та планує спільні відпочинки за кордоном.