Мишина убежала от журналистки после вопроса о Крыме и русском языке (видео)

Ксения Мишина убежала от журналистки

Звезда резко ответила журналистке, когда та спросила, не планирует ли ее мама выезжать из оккупированного Крыма.

Мишина сказала: "Давайте мы не будем задавать такие провокационные вопросы".

Следующий вопрос также оказался для актрисы неприятным, и она совсем решила прекратить диалог.

Интервьер вспомнила скандальный подкаст, вышедший весной 2023 года. Тогда актриса дала интервью на русском языке фитнес-тренеру Сергею Пилькевичу на Бали. Это вызвало волну критики из-за использования русского языка в то время, когда в Украине продолжается полномасштабная война.

Когда журналистка затронула эту тему, Мишина отказалась отвечать, сказав: "Мы не будем об этом говорить. Серьезно, вы хотите об этом поговорить?".

скриншоты из интервью

Напомним, после критики за подкаст на русском языке Мишина закрыла комментарии под соответствующим постом. Годом ранее, в 2022 году, актриса высказывала свое мнение касательно языкового вопроса.

"Если ты русскоязычный украинец, то ты теперь не украинец? Я чувствую злобу и возмущение к людям, которые делят нас в такое время. Если у тебя половина жизни на русском, это не значит, что ты недостоин элементарной услуги", - писала знаменитость в Instagram.

Напомним, Мишина родилась в Севастополе, и ее родители до сих пор живут в оккупированном Крыму. Ранее она говорила, что родные не захотели покидать свой дом после захвата Крыма российскими войсками. Поэтому теперь семья встречается на "нейтральной территории" и планирует совместный отдых за границей.