Мішина чесно зізналася, коли готова буде вийти заміж та що для неї важливо у стосунках
Ксенія Мішина, яка нещодавно повернулася із США, висловилася на тему особистого життя. Зірка українських фільмів та серіалів зізналася, коли готова буде вийти заміж.
Що сказала про це знаменитість, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Ксенія Мішина про особисте життя
Так, селебриті вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками в Instagram і відповісти на їхні питання. Кілька із них стосувалися теми справ сердечних. Хтось із юзерів запитав, чи планує Ксенія заміжжя, і та не стала зволікати з відповіддю.
"Вийду заміж тоді, коли захочу та буду готова до цієї відповідальності", - написала Мішина.
Акторка висловилася про заміжжя (Фото: instagram.com/misha.k.ua)
Окрім того, вона також прокоментувала, що для неї є важливим у стосунках.
"У кожного своя гармонія. З приводу моєї - це партнерство, надійність, повага, спокій і, барабанний дріб, - любов", - зауважила зірка, відповідаючи на питання про те, якими, на її думку, мають бути гармонійні стосунки.
Мішина прокоментувала тему стосунків (Фото: instagram.com/misha.k.ua)
Що відомо про особисте життя акторки
Наразі відома українка не афішує, чи є в неї обранець, чи ні. Проте у минулому вона, як відомо, була головною героїнею романтичного реаліті "Холостячка". У фіналі акторка обрала коміка і сценариста Олександра Еллерта, який нині мешкає у США.
Другий учасник-фіналіст Олексій Трегубенко залишився без перемоги у шоу, і нещодавно він висловився про стосунки із Ксенією після закінчення зйомок.
Також Мішина має сина Платона від попередніх стосунків. Раніше вона зізнавалася, що ті відносини мали аб'юзивний характер, а тому їй довелося піти. Дитину вона виховує сама, і у своєму блозі час від часу ділиться теплими сімейними кадрами.
Мішина із сином Платоном (Фото: instagram.com/misha.k.ua)
До слова, Ксенія Мішина - акторка, яка є уродженкою Севастополя. Закінчувала акторський факультет в майстерні Дмитра Богомазова Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого.
Розпочала свою кар'єру у 2014 році. Отримала популярність після ролі жорстокої поміщиці Лідії Шефер у телесеріалі "Кріпосна". Також брала участь у "Танцях зірками", а у жовтні 2020 стала першою українською "Холостячкою".
Нагадаємо, раніше Дьомін заінтригував відповіддю на чутки про роман з Мішиною.
Також подружка акторки зізналася, що думає про її скандал через російську мову.