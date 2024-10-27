Потап заблокував Мішель Андраде у соцмережах: ймовірна причина

Співачка раніше працювала під керівництвом репера. Мішель Андраде входила до складу артистів лейблу MOЗGI Entertainment, який курували Ірина Горова та Потап. Тепер цей лейбл має нову назву - Pomitni, і ним займається лише продюсерка.

Зі слів зірки, після завершення їхньої співпраці вона припинила спілкування не лише з Іриною Горовою, а й з Потапом. Крім того, продюсер навіть заблокував її в Instagram.

"Ні, взагалі не спілкуємося. Може, у майбутньому коли-небудь, але зараз ні. Я як була заблокована у нього (Потапа - прим. ред.), так і залишилася", - поділилася артистка.

До слова, в одному зі своїх інтерв’ю знаменитість розповідала, що розійшлася з Іриною та Потапом без конфліктів. Втім, вона все ж вважає, що репер ображений на неї.

"Я не хочу якогось сексизму зараз, але, мені здається, що він образився на мене. Тому що він вклав своє серце і свої гроші. Я також вклала свою душу і свій час, свою молодість. Мені здається, він досі тримає якусь образу всередині", - ділилася співачка.

Чому Андраде припинила співпрацю з MOЗGI Entertainment

Виконавиця розповідала, що вони з Горовою та Потапом припинили співпрацю ще до того, як лейбл MOЗGI переформатували у Pomitni.

"Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вели переговори про те, що ми вже не хочемо працювати разом. Тому що я зрозуміла, що хочу дати собі час для того, щоб створити щось нове. І коли ви розвиваєтесь - ви йдете разом або вже окремо. Я зрозуміла, що я хочу вже, напевно, окремо, бо деякі мої ідеї не підтримували. Мені дуже тяжко, коли в творчих моментах мені не дають слова, не підтримують. Зараз, наприклад, коли я бачу Іру десь, то ми можемо привітатись. І все нормально", - поділилася Андраде.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Також вона пригадувала, як одного разу зустріла свого експродюсера, який наразі перебуває за кордоном.

"Я його зустріла лише одного разу після повномасштабного вторгнення, це була досить незрозуміла зустріч. Ніби було все добре, але все одно я відчуваю, що ми вже ніколи не будемо друзями. Я не буду загадувати, але просто ось так", - сказала Мішель в інтерв'ю "Радіо Промінь".

Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)