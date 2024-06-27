Мішель Андраде розповіла про недешевий подарунок від бойфренда та пояснила, чому його приховує

Співачка Мішель Андраде не часто розповідає щось про своє особисте життя, радше навпаки, приховує його.

У новому інтервʼю артистка вирішила не розповідати у якій конкретно сфері працює її коханий. Вона пояснила це тим, що Мішель поважає його особисті кордони. На припущення ведучої, про те, що чоловік не хоче публічності, зірка не зовсім погодилась.

"Не те що він не хоче. Просто мені здається, що він хоче… Ну це особисте його. Там все чисто, все нормально. Можна все перевірити в соцмережах, але просто я поважаю його кордони", - пояснила Андраде.

Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Також дівчина розповіла, що їхні стосунки поки що не набули офіційного статусу, тобто Мішель наразі не є нареченою. Крім цього, артистка поділилась, що коханий зробив їй коштовний подарунок - автомобіль.

Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Нагадаємо, що нещодавно зʼявилося припущення про особистість обранця дівчини. Інсайдери розповіли, що ним може бути директор департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів "Crédit Agricole" Роман Буніч.

Мішель Андраде з обранцем (фото:Bespalov media)

Чоловік старший від Мішель на 10+ років. Пару зазнімкували в обіймах на одній з вечірок.