Потап заблокировал Мишель Андраде в соцсетях: вероятная причина

Певица ранее работала под руководством рэпера. Мишель Андраде входила в состав артистов лейбла MOЗGI Entertainment, который курировали Ирина Горовая и Потап. Теперь этот лейбл имеет новое название - Pomitni, и им занимается только продюсер.

По словам звезды, после завершения их сотрудничества она прекратила общение не только с Ириной Горовой, но и с Потапом. Кроме того, продюсер даже заблокировал ее в Instagram.

"Нет, вообще не общаемся. Может, в будущем когда-нибудь, но сейчас нет. Я как была заблокирована у него (Потапа - прим. ред.), так и осталась", - поделилась артистка.

К слову, в одном из своих интервью знаменитость рассказывала, что разошлась с Ириной и Потапом без конфликтов. Впрочем, она все же считает, что рэпер обижен на нее.

"Я не хочу какого-то сексизма сейчас, но, мне кажется, что он обиделся на меня. Потому что он вложил свое сердце и свои деньги. Я также вложила свою душу и свое время, свою молодость. Мне кажется, он до сих пор держит какую-то обиду внутри", - делилась певица.

Почему Андраде прекратила сотрудничество с MOЗGI Entertainment

Исполнительница рассказывала, что они с Горовой и Потапом прекратили сотрудничество еще до того, как лейбл MOЗGI переформатировали в Pomitni.

"Когда началось полномасштабное вторжение, мы вели переговоры о том, что мы уже не хотим работать вместе. Потому что я поняла, что хочу дать себе время для того, чтобы создать что-то новое. И когда вы развиваетесь - вы идете вместе или уже отдельно. Я поняла, что я хочу уже, наверное, отдельно, потому что некоторые мои идеи не поддерживали. Мне очень тяжело, когда в творческих моментах мне не дают слова, не поддерживают. Сейчас, например, когда я вижу Иру где-то, то мы можем поздороваться. И все нормально", - поделилась Андраде.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Также она вспоминала, как однажды встретила своего экс-продюсера, который сейчас находится за границей.

"Я его встретила только однажды после полномасштабного вторжения, это была довольно непонятная встреча. Вроде было все хорошо, но все равно я чувствую, что мы уже никогда не будем друзьями. Я не буду загадывать, но просто вот так", - сказала Мишель в интервью "Радио Луч".

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)