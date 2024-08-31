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Michelle Andrade розповіла, як підбирає образи, щоб “виділятися з натовпу"

Субота 31 серпня 2024 15:20
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Michelle Andrade розповіла, як підбирає образи, щоб “виділятися з натовпу" Michelle Andrade (Фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Любов Блажко

Аби мати стильний вигляд, не обовʼязково згрібати з полиць найтрендовіші речі або ж сліпо копіювати чиїсь образи. Прислухайтеся до себе, наберіться трохи сміливості для експериментів та скористайтеся лайфхаком від Michelle Andrade. Якщо ви хоч раз відкривали двері шафи й думали: "Мені нічого вдягти", її порада точно не буде зайвою.

За лаштунками "єПитання", третій сезон якого стартував на "Новому каналі", співачка розкрила нам секрет, як навчилася складати гардероб.

Деталі

"Тривалий час я жила зі своєю стилісткою. Часто бачила, як вона вдягається у повсякденному житті, поза зйомками, як підбирає образ. Тож трохи навчилася в неї цього хисту. А тепер у разі потреби можу сфотографуватися просто в примірочній, відправити їй і запитати, пасує мені чи ні", - каже Michelle Andrade.

Співачка каже, що "не дуже любила секонд-хенди", однак згодом зрозуміла, що потрібно відвідувати їх частіше.

Michelle Andrade розповіла, як підбирає образи, щоб “виділятися з натовпу&quot;Співачка розповіла про свої секрети стилю (Фото: пресслужба Нового каналу)

"Там можна знайти класний ексклюзивний одяг, який точно виділятиме з натовпу. А ще люблю погортати Pinterest та надихнутися ідеями звідти. Раджу!" - говорить дівчина.

Зірка також розповіла про найулюбленіші речі свого гардеробу.

"У мене дуже багато джинсів на будь-який випадок. Ще я обожнюю купувати взуття - і кросівки, і підбори. Маю багато елементів гардеробу як від українського, так і від зарубіжного виробника", - ділиться вона.

А найдорожча річ у шафі Мішель - це сумочка італійського бренду, яку їй подарувала мама.

Michelle Andrade розповіла, як підбирає образи, щоб “виділятися з натовпу&quot;Michelle Andrade розповіла, як підбирає образи, щоб “виділятися з натовпу&quot;Мішель назвала улюблені речі (Фото: пресслужба Нового каналу)

Тим часом Оля Полякова зізналася, скільки тисяч доларів коштує її "лук".

Також ми розповідали про те, що Артем Пивоваров підкорив виступом на концерті Klavdia Petrivna.

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