Мішель Андраде відхрестилася від скандального Потапа: "Не потрібно більше"

Коли співачка припинила спілкування з Потапом

За словами Андраде, вона вже давно не товаришує з екс-продюсером. При цьому вона не стала називати конкретні причини, але зазначила, що "час прийшов".

"Ми до того, як почалося повномасштабне вторгнення, перестали з Потапом спілкуватися взагалі. Тому що час прийшов. Інколи буває таке, що ти продовжуєш спілкування з друзями. Інколи буває, що ти розумієш, що ні, не потрібно більше", - пояснила артистка.

Що Андраде думає про "зашквари" Потапа

Співачка не стала критикувати репера. Вона лише зазначила, що здогадується, який період зараз проживає Потап.

"В кожної людини є моменти, коли вона помиляється. І не знаю, мені здається, що він ось такий період зараз і переживає", - додала артистка.