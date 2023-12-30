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Мішель Андраде відхрестилася від скандального Потапа: "Не потрібно більше"

Що Андраде думає про Потапа (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Мішель Андраде розповіла, чи спілкується вона зі своїм екс-продюсером Потапом (Олексієм Потапенком). При цьому вона допустила, що нині скандальний артист може переживати "період помилок".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Андраде розповіла для шоу "Ранок у великому місті", яке вийшло на YouTube-каналі СТБ.

Коли співачка припинила спілкування з Потапом

За словами Андраде, вона вже давно не товаришує з екс-продюсером. При цьому вона не стала називати конкретні причини, але зазначила, що "час прийшов".

"Ми до того, як почалося повномасштабне вторгнення, перестали з Потапом спілкуватися взагалі. Тому що час прийшов. Інколи буває таке, що ти продовжуєш спілкування з друзями. Інколи буває, що ти розумієш, що ні, не потрібно більше", - пояснила артистка.

Що Андраде думає про "зашквари" Потапа

Співачка не стала критикувати репера. Вона лише зазначила, що здогадується, який період зараз проживає Потап.

"В кожної людини є моменти, коли вона помиляється. І не знаю, мені здається, що він ось такий період зараз і переживає", - додала артистка.

 

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