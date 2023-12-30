Мішель Андраде відхрестилася від скандального Потапа: "Не потрібно більше"

Співачка Мішель Андраде розповіла, чи спілкується вона зі своїм екс-продюсером Потапом (Олексієм Потапенком). При цьому вона допустила, що нині скандальний артист може переживати "період помилок".
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Андраде розповіла для шоу "Ранок у великому місті", яке вийшло на YouTube-каналі СТБ.
За словами Андраде, вона вже давно не товаришує з екс-продюсером. При цьому вона не стала називати конкретні причини, але зазначила, що "час прийшов".
"Ми до того, як почалося повномасштабне вторгнення, перестали з Потапом спілкуватися взагалі. Тому що час прийшов. Інколи буває таке, що ти продовжуєш спілкування з друзями. Інколи буває, що ти розумієш, що ні, не потрібно більше", - пояснила артистка.
Співачка не стала критикувати репера. Вона лише зазначила, що здогадується, який період зараз проживає Потап.
"В кожної людини є моменти, коли вона помиляється. І не знаю, мені здається, що він ось такий період зараз і переживає", - додала артистка.
Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що колишня дружина Потапа чесно відповіла, чи справді їхній син ігнорує свого батька.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що Потап раптово повернувся до України та показався із сином.