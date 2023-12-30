Мишель Андраде открестилась от скандального Потапа: "Не нужно больше"

Когда певица прекратила общение с Потапом

По словам Андраде, она уже давно не дружит с экс-продюсером. При этом она не стала называть конкретные причины, но отметила, что "время пришло".

"Мы до того, как началось полномасштабное вторжение, перестали с Потапом общаться вообще. Потому что время пришло. Иногда бывает такое, что ты продолжаешь общение с друзьями. Иногда бывает, что ты понимаешь, что нет, больше не нужно", - пояснила артистка .

Что Андраде думает о "зашкварах" Потапа

Певица не стала критиковать репера. Она лишь отметила, что догадывается, какой период сейчас проживает Потап.

"У каждого человека есть моменты, когда он ошибается. И не знаю, мне кажется, что он вот такой период сейчас и переживает", - добавила артистка.