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Ексдружина Потапа чесно відповіла, чи справді їхній син ігнорує свого батька

Субота 30 грудня 2023 17:00
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Ексдружина Потапа чесно відповіла, чи справді їхній син ігнорує свого батька Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина репера Потапа, продюсерка Ірина Горова, вперше прокоментувала відносина їхнього 15-річного сина Андрія з зірковим батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Ранок у великому місті".

Ірина Горова про стосунки сина з Потапом

Нагадаємо, нещодавно хлопець дав інтерв’ю, в якому жодного разу не згадав про батька.

Після чого фани припустили, що юнак нібито навмисне його ігнорує.

Однак Горова запевнила стурбованих прихильників: Андрій має чудові відносини з артистом.

Ексдружина Потапа чесно відповіла, чи справді їхній син ігнорує свого батька

Ірина Горова з сином (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Він не проігнорував. Немає жодного прихованого посилу. Він дуже його любить, поважає. І я вважаю, що це вигадана якась суперновина. Навпаки - вони дуже активно спілкуються, підтримують один одного", - сказала Ірина.

Відома бізнес-вумен також поділилася, що новорічні свята підліток проведе разом з Потапом.

Правда, де саме вони святкуватимуть, жінка не уточнила, лише зазначила, що це буде не у Києві.

Нагадаємо, днями Олексій повернувся з-за кордону в Україну і одразу поділився селфі з Андрієм.

Також він розповів, з ким буде відзначати Новий рік.

Ексдружина Потапа чесно відповіла, чи справді їхній син ігнорує свого батька

Потап із сином (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка назвала діагноз співака і сказала, чому він опинився під крапельницею.

Також ми писали, що відома співачка засумнівалася у службі Козловського.

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