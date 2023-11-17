Мішель Андраде розповіла про гонорар за зйомки у серіалі "Корона"

Співачка Мішель Андраде, яка з'явилася в одному з епізодів нового сезону серіалу "Корона" від Netflix, зізналася, чи отримала вона гонорар за свою роль.

Трансфер та окрема гримерка

За словами Андраде, зйомки проходили на Майорці. Туди вона літала двічі. При цьому співачка вирушала на острів не сама, разом з нею була її мама.

"Підготовка почалась із першої поїздки на примірку. Я прилетіла на Майорку, тільки щоб перевірити свій костюм і зробити тестову зачіску. Вдруге я прилетіла на острів вже на знімальну зміну.

Задля ролі мене попросили зняти манікюр і зафарбували всі мої тату. На майданчику було дуже комфортно. Режисер спілкувався зі мною напряму, давав підказки, як правильно вимовляти мої репліки та як проявляти емоції", - розповіла Андраде.

Співачка знялася у серіалі "Корона" (скріншот)

Артистка також підтвердила, що за зйомки вона отримала гонорар. Скільки Андраде заплатили за епізодичну роль - вона не сказала. Але зазначила, що до неї ставилися, "як до акторки першого плану".

"Оплатили перельоти, разом із моєю мамою поселили в готель, надали трансфер і окрему гримерку", - пояснила співачка.

Кого грала артистка

У другій серії шостого сезону Андраде зіграла епізодичну роль. Співачка з'явилася у кадрі в образі покоївки Б'янки на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда, де відпочивають його син Доді та принцеса Діана.