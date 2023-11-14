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Зірка "Сватів" у спідній білизні похизувалася спортивною стійкою на голові (фото)

Вівторок 14 листопада 2023 22:15
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Зірка "Сватів" у спідній білизні похизувалася спортивною стійкою на голові (фото) Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Анна Кошмал, яка свого часу стала популярною завдяки серіалу "Свати", вразила шанувальників стійкою на голові. Зірка похизувалася своїми спортивними вміннями у соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Анна Кошмал показала свій ранок

Знаменитість постійно стежить за своєю фігурою, часто тренується та займається йогою.

У stories вона показала декілька асан, а також продемонструвала стійку догори ногами.

Зірка &quot;Сватів&quot; у спідній білизні похизувалася спортивною стійкою на голові (фото)

Зірка &quot;Сватів&quot; у спідній білизні похизувалася спортивною стійкою на голові (фото)

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Анна була одягнена у білу спідню білизну.

На наступній світлині Кошмал показалась у дзеркалі, похизувавшись своїм сталевим пресом.

"Чесно кажучи, так хочеться одягнути топ, босоніжки і піти гуляти під сонцем", - підписала вона світлину.

Зірка &quot;Сватів&quot; у спідній білизні похизувалася спортивною стійкою на голові (фото)

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

До слова, раніше артистка ділилася зі своїми фанами, як такий вид спорту як йога допомагає їй триматися у такий складний час.

"Як триматися? Йога допомагає зменшити стрес; Йога допомагає відчувати себе краще, більш енергійним, та все більш врівноваженим; Йога покращує та поглиблює дихання; Йога зміцнює тіло та покращує гнучкість; Йога зміцнює концентрацію; Йога допомагає вчитись жити у даний момент. І це тільки початок…", - ділилася Анна.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу у чорному бюстгальтері позувала перед дзеркалом.

Також днями Єва Лонгорія у блискучому образі похизувалась новою зачіскою.

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Анна Кошмал Свати звезды шоу-бизнеса