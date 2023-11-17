Мишель Андраде рассказала о гонораре за съемки в сериале "Корона"

Певица Мишель Андраде, появившаяся в одном из эпизодов нового сезона сериала "Корона" от Netflix, призналась, получила ли она гонорар за свою роль.

Трансфер и отдельная гримерка

По словам Андраде, съемки проходили на Майорке. Туда она летала дважды. При этом певица отправлялась на остров не сама, вместе с ней была ее мама.

"Подготовка началась с первой поездки на примерку. Я прилетела на Майорку, только чтобы проверить свой костюм и сделать тестовую прическу. Во второй раз я прилетела на остров уже на съемочную смену.

Ради роли меня попросили снять маникюр и закрасили все мои тату. На площадке было очень комфортно. Режиссер общался со мной напрямую, подсказывал, как правильно произносить мои реплики и как проявлять эмоции", - рассказала Андраде.

Певица снялась в сериале "Корона" (скриншот)

Артистка также подтвердила, что за съемку она получила гонорар. Сколько Андраде заплатили за эпизодическую роль - она не сказала. Но отметила, что к ней относились, "как к актрисе первого плана".

"Оплатили перелеты, вместе с моей мамой поселили в гостиницу, предоставили трансфер и отдельную гримерку", - пояснила певица.

Кого играла артистка

Во второй серии шестого сезона Андраде сыграла эпизодическую роль. Певица появилась в кадре в образе горничной Бьянки на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, где отдыхают его сын Доди и принцесса Диана.