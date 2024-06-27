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Мишель Андраде рассказала о недешевом подарке от бойфренда и объяснила, почему его скрывает

Четверг 27 июня 2024 19:45
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Мишель Андраде рассказала о недешевом подарке от бойфренда и объяснила, почему его скрывает Мишель Андраде (фото:instagram.com/mishvirmish)
Автор: Катерина Зелинская

Певица Мишель Андраде не часто рассказывает что-то о своей личной жизни, скорее наоборот, скрывает ее.

РБК-Украина (проект Styler) раскрывает о причинах таинственности отношений звезды.

В новом интервью артистка решила не рассказывать, в какой конкретно сфере работает ее любимый. Она объяснила это тем, что Мишель уважает его личные границы. На предположение ведущей о том, что мужчина не хочет публичности, звезда не совсем согласилась.

"Не то, что он не хочет. Просто мне кажется, что он хочет… Ну, это личное его. Там все чисто, все нормально. Можно все проверить в соцсетях, но я просто уважаю его границы", - объяснила Андраде.

Мишель Андраде рассказала о недешевом подарке от бойфренда и объяснила, почему его скрывает

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Также девушка рассказала, что их отношения пока не приобрели официальный статус, то есть Мишель на данный момент не невеста. Кроме этого, артистка поделилась, что любимый сделал ей ценный подарок - автомобиль.

Мишель Андраде рассказала о недешевом подарке от бойфренда и объяснила, почему его скрывает

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

Напомним, что недавно появилось предположение о личности избранника девушки. Инсайдеры рассказали, что им может быть директор департамента продаж по альтернативным каналам и партнерам "Crédit Agricole" Роман Бунич.

Мишель Андраде рассказала о недешевом подарке от бойфренда и объяснила, почему его скрываетМишель Андраде с избранником (фото:Bespalov media)

Мужчина старше Мишель на 10+ лет. Пару сняли в объятиях на одной из вечеринок.

Ранее мы рассказывали, что Ирина Билык щемяще высказалась о хореографе Антоне Смецком, погибшем на фронте.

Также мы писали, что Анатолий Анатолич гневно пристыдил одесситов, певших песни на русском.

При создании материала были использованы источники: Instagram-страница Мишель Андраде, YouTube-видео "ЛюксФМ", а также информация от Богдана Беспалова о бойфренде Мишель Андраде.

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