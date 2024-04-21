Заможній і значно старший за неї: блогер "злив" інформацію про бойфренда Мішель Андраде і фото пари

Співачка та телеведуча українсько-болівійського походження Мішель Андраде тримає своє особисте життя за сімома замками. Однак вже декілька місяців мережею ходять чутки, що у виконавиці роман з дуже заможнім чоловіком. Блогеру-платкарю Богдану Беспалову вдалося роздобути фото пари і інформацію про обранця зірки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт BespaLOVmedia .

Що відомо про бойфренда артистки

Як повідомили "кошенята" оглядачу українського шоу-бізнесу, обранець Мішель "обожнює її, подарував розкішну автівку і вкладає гроші в її кар’єру".

"Непоганий як людина, а як чоловік - мрія жінки. Розсікає столичні дороги на гелентвагені, має кілька великих успішних бізнес-проєктів, володіє майном преміум класу та повністю сформований, як особистість", - розповіли інсайдери.

Мішель Андраде з бойфрендом (фото: instagram.com/mishvirmish)

Джерело також зазначило, що різниця у віці пари 10+ років. Однак це ніяк не впливає негативно на їхні стосунки.

Завдяки впливовості і зв’язкам чоловіка Андраде має можливість розвиватися професійно, а також як особистість.

Від співачки ж він отримує "легкість, невимушеність та щире піклування".