Міша Крупін відверто висловився про зрадника Юрія Бардаша: "Я б йому сказав"

Що Крупін каже про Бардаша

Так, співак пригадав останню їхню розмову, яка трапилася ще у 2022 році, напередодні дня народження зрадника. Тоді вони ще підтримували зв'язок і намагалися зрозуміти події, які відбуваються, а також говорили про війну.

"Ми намагалися будувати плани і зрозуміти, що взагалі відбувається, говорили про війну і про те, скільки вона буде тривати. Що б я йому сказав зараз? Ну таке питання…А що б ви сказали путіну, якби його зустріли? Я б йому сказав: "Шо ти, гусь?" - заявив Міша.

Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Що відомо про Юрія Бардаша та його позицію

Російськомовний продюсер, хореограф і виконавець родом із Алчевська, Луганська область. Він заснував продюсерський центр Kruzheva Music, а також був продюсером багатьох відомих проєктів, серед яких Quest Pistols, Quest Pistols Show, "Грибы", "Нерви", Wellboy, Луна та інші. У минулому був учасником коелктиву "Грибы", а також солістом проєкту Youra.

Остаточну громадянську позицію Бардаш проявив після початку повномасштабного вторгнення. Він заявив, що йому "не шкода мешканців України", закликав Україну до капітуляції, а також сказав, що засудження українцями війни і росіян, що її підтримують, призводить до "протистояння між народами".

Юрій Бардаш (скриншот із відео)

Більше того, російський паспорт путініст отримав ще у 2015 році, проте офіційно про це стало відомо лише на початку цього року. У травні СБУ заочно повідомила Бардашу про підозру за антиукраїнську діяльність.

Через такі погляди підопічні продюсера та колеги у минулому відкрито критикували його, а також відмовлялися від співпраці з ним.