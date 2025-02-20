Міша Крупін доєднався до ЗСУ: перше фото

Популярний український співак Міша Крупін офіційно став на захист нашої країни та поповнив лави ЗСУ.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його новий пост в Instagram.
"Ну що ж, тепер служу нашому народу. Приймаю ваші вітання!" - підписав він фото у куртці з камуфляжем та чорно-червоній шапці. Примітно, що це одяг від канадського бренду Canada Goose, а не традиційна форма ЗСУ.
Міша Крупін поповнив лави ЗСУ (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Також у Stories він повідомив, що поїхав проходити базову військову підготовку.
Крупін розповів, що офіційно приєднався до ЗСУ (скриншот)
Примітно, що раніше Крупін анонсував свій концерт, який відбудеться 8-го березня.
Скриншот поста
Фоловери популярного співака, серед яких чимало українських знаменитостей, одразу ж почали коментувати його публікацію:
Міша Крупін став на захист України (скриншот відео)
Майбутній артист народився 1981 року в Харкові. Кар'єру співака розпочав ще в ранньому дитинстві: співав пісні в магазині, а за це отримував винагороду у вигляді солодощів.
Свою кар'єру Крупін почав із музичного проєкту "Дядя Вася". Крім того, артист створював хіти, зокрема, для гурту NIKITA - пісню "Авокадо".
У 2007 році розпочав співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем. З 2008 по 2010 рік жив і працював на дві країни - Україну та РФ, писав пісні для російського музичного ринку.
У 2019 році створив гурт "Корупція", найпопулярніший хіт якого - "Красный бархат".
Після початку повномасштабного вторгнення Росії музикант одразу ж висловив свою проукраїнську громадянську позицію, перейшов на українську мову в побуті та творчості. Засудив і категорично припинив співпрацю з Юрієм Бардашем, який втік до РФ.
З 2022 року Крупін займався волонтерством і військовою допомогою: доставляв гуманітарну допомогу до Харкова, купував автомобілі для військових на Харківському напрямку і давав благодійні концерти.
Влітку 2024 року він запостив у своєму X (Twitter), що став добровольцем. Директор артиста підтвердив, що він проходить військово-лікувальну комісію (ВЛК) і додаткові обстеження.
Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Раніше стало відомо, що зірка "Кварталу 95" і "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін поповнив лави ЗСУ.
Також учасник гурту Nazva Павло Гоц приєднався до ЗСУ.