Міша Крупін доєднався до ЗСУ: перше фото

Міша Крупін приєднався до ЗСУ

"Ну що ж, тепер служу нашому народу. Приймаю ваші вітання!" - підписав він фото у куртці з камуфляжем та чорно-червоній шапці. Примітно, що це одяг від канадського бренду Canada Goose, а не традиційна форма ЗСУ.



Міша Крупін поповнив лави ЗСУ (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Також у Stories він повідомив, що поїхав проходити базову військову підготовку.



Крупін розповів, що офіційно приєднався до ЗСУ (скриншот)

Примітно, що раніше Крупін анонсував свій концерт, який відбудеться 8-го березня.



Скриншот поста

Як відреагували в мережі

Фоловери популярного співака, серед яких чимало українських знаменитостей, одразу ж почали коментувати його публікацію:

"Міша!" - написала колишня дружина Остапчука Христина Горняк

"Ти найкращий! Люблю тебе і безмірно поважаю", - зазначив телеведучий Анатолій Анатоліч

"Вогонь! А де форму Canada Goose видають?"

"Форма якась цивільна"

"Бережіть себе"

"Нехай Бог оберігає"

"Честь і слава".



Міша Крупін став на захист України (скриншот відео)

Що відомо про Мішу Крупіна

Майбутній артист народився 1981 року в Харкові. Кар'єру співака розпочав ще в ранньому дитинстві: співав пісні в магазині, а за це отримував винагороду у вигляді солодощів.

Свою кар'єру Крупін почав із музичного проєкту "Дядя Вася". Крім того, артист створював хіти, зокрема, для гурту NIKITA - пісню "Авокадо".

У 2007 році розпочав співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем. З 2008 по 2010 рік жив і працював на дві країни - Україну та РФ, писав пісні для російського музичного ринку.

У 2019 році створив гурт "Корупція", найпопулярніший хіт якого - "Красный бархат".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії музикант одразу ж висловив свою проукраїнську громадянську позицію, перейшов на українську мову в побуті та творчості. Засудив і категорично припинив співпрацю з Юрієм Бардашем, який втік до РФ.

З 2022 року Крупін займався волонтерством і військовою допомогою: доставляв гуманітарну допомогу до Харкова, купував автомобілі для військових на Харківському напрямку і давав благодійні концерти.

Влітку 2024 року він запостив у своєму X (Twitter), що став добровольцем. Директор артиста підтвердив, що він проходить військово-лікувальну комісію (ВЛК) і додаткові обстеження.



Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)