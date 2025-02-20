Миша Крупин присоединился к ВСУ: первое фото

Популярный украинский певец Миша Крупин официально стал на защиту нашей страны и пополнил ряды ВСУ.
Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новый пост в Instagram.
"Ну что ж, теперь служу нашему народу. Принимаю ваши поздравления!" - подписал он фото в куртке с камуфляжем и черно-красной шапке. Примечательно, что это одежда от канадского бренда Canada Goose, а не традиционная форма ВСУ.
Миша Крупин пополнил ряды ВСУ (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Также в Stories он сообщил, что поехал проходить базовую военную подготовку.
Крупин рассказал, что официально присоединился к ВСУ (скриншот)
Примечательно, что ранее Крупин анонсировал свой концерт, который состоится 8-го марта.
Скриншот поста
Фолловеры популярного певца, среди которых немало украинских знаменитостей, тут же принялись комментировать его публикацию:
Миша Крупин встал на защиту Украины (скриншот видео)
Будущий артист родился в 1981 году в Харькове. Карьеру певца начал еще в раннем детстве: пел песни в магазине, а за это получал награду в качестве сладостей.
Свою карьеру Крупин начал с музыкального проекта "Дядя Вася". Кроме того, артист создавал хиты, в частности, для группы NIKITA - песню "Авокадо".
В 2007 году начал сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем. С 2008 по 2010 год жил и работал на две страны - Украину и РФ, писал песни для российского музыкального рынка.
В 2019 году создал группу "Коррупция", самый популярный хит которой - "Красный бархат".
После начала полномасштабного вторжения России музыкант сразу же выразил свою проукраинскую гражданскую позицию, перешел на украинский язык в быту и творчестве. Осудил и категорически прекратил сотрудничество с Юрием Бардашем, который сбежал в РФ.
С 2022 года Крупин занимался волонтерством и военной помощью: доставлял гуманитарную помощь в Харьков, покупал автомобили для военных на Харьковском направлении и давал благотворительные концерты.
Летом 2024 года он запостил в своем X (Twitter), что стал добровольцем. Директор артиста подтвердил, что он проходит военно-лечебную комиссию (ВЛК) и дополнительные обследования.
Миша Крупин (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Ранее стало известно, что звезда "Квартала 95" и "Ліги Сміху" Игорь Ласточкин пополнил ряды ВСУ.
Также участник группы Nazva Павел Гоц присоединился к ВСУ.