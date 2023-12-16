UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міс Земля 2023: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Представниця України на Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/feier_anastasiia)
Автор: Іванна Пашкевич

У В'єтнамі в ці дні проходить конкурс краси Міс Земля. Україну представляє 21-річна Анастасія Фейєр із Закарпаття. Її обрали на національному конкурсі Міс Україна 2023.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку заходу в Instagram.

Що відомо про представницю України

Красуна народилася у місті Виноградів.

Представниця України на Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/feier_anastasiia)

Вона є студенткою Ужгородського національного університету, де здобуває дві вищі освіти на факультетах соціальних наук та іноземної філології.

Дівчина перемогла у конкурсі Міс Закарпаття-2021, займається моделінгом.

Також Анастасія цікавиться книгами, подорожами, аеробікою і тенісом.

Представниця України на Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/feier_anastasiia)

На Міс Земля 2023, який пройде 16 грудня, Фейер покаже свій національний костюм та вихід у купальнику.

А вже фінал, де стане відомим ім'я переможниці, відбудеться 22 грудня.

Зазначимо, що Міс Земля - щорічний міжнародний конкурс краси, що просуває екологічну обізнаність, збереження та соціальну відповідальність.

Поряд із Міс Світу, Міс Всесвіт і Міс Інтернешнл, конкурс є одним із міжнародних конкурсів краси Великої Четвірки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міс УкраїнаКрасота