ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські зірки виступлять на новорічних шоу в Росії: імена артистів

Субота 16 грудня 2023 10:32
UA EN RU
Українські зірки виступлять на новорічних шоу в Росії: імена артистів Анна Асті і Регіна Тодоренко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

За традицією, у грудні, на російському ТВ будуть транслювати новорічні програми, в яких виконавці, що підтримують кремлівську політику, будуть розважати росіян. Разом з іншими пропутінськими артистами у деяких шоу з’являться і зрадники з України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Хто з українців виступить на російському ТБ у новорічну ніч

Регіна Тодоренко

Одеситка-запроданка Регіна Тодоренко, яка з перших днів повномасштабної війни в Україні цинічно мовчить про всі звірства росіян, візьме участь у новорічному спецпроєкті для провладного каналу НТВ під назвою "Новорічна Маска".

Українські зірки виступлять на новорічних шоу в Росії: імена артистів

Регіна Тодоренко (фото: РосЗМІ)

Акім Апачев

Розважати окупантів також запросили музиканта з Маріуполя, репера та воєнкора Акіма Апачева.

Він прославився піснею "Пливе кача", яка повністю повторює всі наративи окупантів та просуває брехливу ідею про "братські народи", нацистів та дискредитацію "Азова".

Українські зірки виступлять на новорічних шоу в Росії: імена артистів

Акім Апачев (фото: РосЗМІ)

Анна Асті

31 грудня на ТНТ також будуть транслювати фільм "Іван Васильович змінює все". У ньому зіграла зірка з Черкас Анна Асті.

У цей час українка, яка, до речі, нещодавно отримала російське громадянство, буде співати для загарбників в одному з клубів.

Українські зірки виступлять на новорічних шоу в Росії: імена артистів

Анна Асті (фото: instagram.com/asti)

Нещодавно ми розповідали, що зірка українського дубляжу зробила пародію на інтерв'ю Лободи та висміяла її позицію.

Також ми писали, що колишній чоловік росіянки, з якою закрутив роман Том Круз, попередив його про небезпеку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Регіна Тодоренко звезды шоу-бизнеса Війна Росії проти України