Українські зірки виступлять на новорічних шоу в Росії: імена артистів

За традицією, у грудні, на російському ТВ будуть транслювати новорічні програми, в яких виконавці, що підтримують кремлівську політику, будуть розважати росіян. Разом з іншими пропутінськими артистами у деяких шоу з’являться і зрадники з України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Хто з українців виступить на російському ТБ у новорічну ніч

Регіна Тодоренко

Одеситка-запроданка Регіна Тодоренко, яка з перших днів повномасштабної війни в Україні цинічно мовчить про всі звірства росіян, візьме участь у новорічному спецпроєкті для провладного каналу НТВ під назвою "Новорічна Маска".

Регіна Тодоренко (фото: РосЗМІ)

Акім Апачев

Розважати окупантів також запросили музиканта з Маріуполя, репера та воєнкора Акіма Апачева.

Він прославився піснею "Пливе кача", яка повністю повторює всі наративи окупантів та просуває брехливу ідею про "братські народи", нацистів та дискредитацію "Азова".

Акім Апачев (фото: РосЗМІ)

Анна Асті

31 грудня на ТНТ також будуть транслювати фільм "Іван Васильович змінює все". У ньому зіграла зірка з Черкас Анна Асті.

У цей час українка, яка, до речі, нещодавно отримала російське громадянство, буде співати для загарбників в одному з клубів.

Анна Асті (фото: instagram.com/asti)