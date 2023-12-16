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Мисс Земля 2023: кто представляет Украину на международном конкурсе красоты (фото)

Представительница Украины на Мисс Земля 2023 (фото: instagram.com/feier_anastasiia)
Автор: Иванна Пашкевич

Во Вьетнаме в эти дни проходит конкурс красоты Мисс Земля. Украину представляет 21-летняя Анастасия Фейер из Закарпатья. Ее выбрали на национальном конкурсе Мисс Украина 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу мероприятия в Instagram.

Что известно о представительнице Украины

Красавица родилась в городе Виноградов.

Представительница Украины на Мисс Земля 2023 (фото: instagram.com/feier_anastasiia)

Она студентка Ужгородского национального университета, где получает два высших образования на факультетах социальных наук и иностранной филологии.

Девушка победила в конкурсе Мисс Закарпатье-2021, занимается моделингом.

Также Анастасия интересуется книгами, путешествиями, аэробикой и теннисом.

Представительница Украины на Мисс Земля 2023 (фото: instagram.com/feier_anastasiia)

На Мисс Земля 2023 года, который пройдет 16 декабря, Фейер покажет свой национальный костюм и выход в купальнике.

А уже финал, где станет известно имя победительницы, состоится 22 декабря.

Отметим, что Мисс Земля - ежегодный международный конкурс красоты, продвигающий экологическую осведомленность, сохранение и социальную ответственность.

Наряду с Мисс Мира, Мисс Вселенная и Мисс Интернешнл, конкурс является одним из международных конкурсов красоты Великой Четверки.

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