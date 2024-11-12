Фінал Miss International 2024. Як виступила українка Софія Згоба і яке місце зайняла (фото)

12 листопада у столиці Японії, Токіо, відбувся фінал конкурсу краси Miss International 2024, де нашу країну представляла 19-річна Софія Згоба з Червонограда, Львівська область.

Що відомо про результати та в яких вбраннях постала українка, пише детально РБК-Україна (проєкт Styler).

Яким був конкурс Міс International 2024

Софія презентувала суддям національне вбрання - вишиту сукню блакитного кольору. Як пояснювали автори одягу, цей аутфіт відображає українську душу. Яскравий квітчастий вінок підкреслив образ.

Також Софія долучилася до показу купальників. Вона вийшла на подіум у бікіні червоного кольору, а волосся було зібране у високий хвіст.

Як виступила українка Софія Згоба на Miss International 2024 (фото: instagram.com/yasonnka)

У рамках шоу провели розкішне дефіле, яке нагадувало справжній показ Victoria's Secret: учасниці продемонстрували шоу перед суддями. Вони з'явилися з великими декоративними крилами, які доповнювали блискучі костюми.

Як виступила українка Софія Згоба на Miss International 2024 (фото: instagram.com/yasonnka)

Окрім того, Згоба з'явилася на сцені у головній вечірній сукні під назвою "Зоряне небо". Дизайнер вбрання Андрій Анікеєв коментував своє творіння.

"Чорний колір нагадує про землю, що зазнала руйнувань через війну, але вкрита зорями, які уособлюють надію на відродження. Це плаття не тільки втілює українську красу, але й передає глибокий символізм боротьби та надії, що так важливі для України в цей час", - ділився він.

Результати конкурсу

На жаль, Софії не вдалося потрапити у топ-20. Тоді як фіналістками стали представниці Австралії, Кабо-Верде, Домініканської Республіки, Куби, Гондурасу, Ірландії, Японії, Монголії, Нігерії, Південно-Африканської Республіки, Південного Судану, Тайваню, Польщі, Нової Зеландії, Чехії, Венесуели, Іспанії, Болівії та В'єтнаму. Перемогу здобула учасниця з В’єтнаму - 22-річна Ткань Туй.

Переможниця конкурсу - представниця В'єтнаму Ткань Туй (фото: instagram.com/missinternationalofficial)

До слова, країна-терорист Росія була відсторонена від участі у заході, так само як і Білорусь. У той час інший конкурс краси - "Міс Всесвіт 2024" - досі вважає потрібним запрошувати представниць РФ долучатися до шоу.

Софія Згоба, як відомо, стала переможницею Міс International Ukraine. Захід проходив у столиці минулого року. Уродженка Львівщини не лише є успішною моделлю, яка співпрацює з відомими fashion-брендами, адже після початку повномасштабного вторгнення вона активно займається волонтерством.

Софія Згоба (фото: instagram.com/yasonnka)