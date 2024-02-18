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"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова показала соблазнительные фото с отдыха

Воскресенье 18 февраля 2024 17:08
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"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова показала соблазнительные фото с отдыха Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Юлия Любченко

Ангелина Усанова стала обладательницей титула "Мисс Вселенная Украина" и продолжает удивлять мир своей красотой. Теперь девушка показала, как отдыхает в горах.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль Ангелины.

Ангелина Усанова показала, как отдыхает в горах

Ангелина Усанова решила показать свой небольшой отдых и для восстановления отправилась в горы. На своей странице в Instagram Ангелина уже успела поделиться первыми очень смелыми и одновременно легкими кадрами с отдыха.

На них можно увидеть, как первая красавица Украины позирует на фоне заснеженных гор и получает от этого удовольствие, поскольку имеет возможность побыть в красивом месте без лишних хлопот.

Такие, так сказать, ретриты, и бегство от шумного города очень полезно влияет на нравственное состояние любого человека.

Рассекречивать свою роскошную локацию девушка пока не стала, но, исходя из узнаваемой часовни, Ангелина проводит время в Альпах, отличающихся от других горнолыжных курортов.

&quot;Мисс Вселенная Украина&quot; Ангелина Усанова показала соблазнительные фото с отдыха&quot;Мисс Вселенная Украина&quot; Ангелина Усанова показала соблазнительные фото с отдыха

Ангелина Усанова на отдыхе (фото: instagram.com/usanova.life)

"После насыщенных дней - обязательный отдых, люблю восстанавливать силы именно в горах и наслаждаться временами наедине с собой", - прокомментировала фотографии Усанова.

На опубликованных фото Ангелина предстала только в белом гостиничном халате, который придает кадрам уютную атмосферу и позволяет продемонстрировать настроение, которое она хочет передать.

Стоит вспомнить, что недавно Усанова экспериментировала со своими волосами - девушка предстала каре белого цвета, но глядя на новые фото, понятно, что это был парик и Ангелина пока не решилась на кардинальные изменения во внешности.

&quot;Мисс Вселенная Украина&quot; Ангелина Усанова показала соблазнительные фото с отдыха&quot;Мисс Вселенная Украина&quot; Ангелина Усанова показала соблазнительные фото с отдыха

Ангелина Усанова на отдыхе (фото: instagram.com/usanova.life)

Ранее мы рассказывали о том, как Ангелина Усанова показала костюм "Берегини Матери".

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