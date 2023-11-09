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Володарка титулу Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова показала костюм "Берегині Матері"

Четвер 09 листопада 2023 21:44
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Володарка титулу Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова показала костюм "Берегині Матері" Ангеліна Усанова показала вбрання на фінал Міс Всесвіт Україна 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)
Автор: Юлія Любченко

Фінал конкурсу Міс Всесвіт-2023 пройде 18 листопада в Сальвадорі. Від України поїде Ангеліна Усанова, яка вже встигла показати своє вбрання для нового етапу конкурсу.

Про те, яким буде образ моделі на Міс Всесвіт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео Ангеліни Усанової на YouTube та Insragram-сторінку конкурсу.

Ангеліна Усанова втілить образ "Берегині Матері"

Організаційний комітет Міс Всесвіт Україна показав костюм, який розробила команда МÜ production для Усанової.

Символ "Берегині Матері" є дуже знаковим для українців, адже саме вона є головним щитом Києва, кожна українська жінка є берегинею своєї родини, домівки та всього, що її оточує. Але на конкурсі модель хоче показати не лише цю частину історії своїм вбранням.

Володарка титулу Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова показала костюм &quot;Берегині Матері&quot;

Костюм Ангеліни Усанової "Берегиня Мати" (фото: instagram.com/missukraine_universe)

"Цей костюм - наша присвята великій, священній і безумовній материнській любові та беззахисності дітей перед очима війни. Матері всієї України благають і мріють про чисте й захищене небо без ракет. Моляться за життя своїх дітей, які безжально забирає війна", - написано на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Відомо, що для виробництва цього розкішного костюма було використано 35 метрів шифонових та органзових тканин. Поверх тканини надрукований принт у вигляді хмаринок і безкрайнього блакитного неба.

Деякі елементи костюму розроблялися і друкувалися на 3D принтері. Для оздоблення наряду використано приблизно 45 000 декоративних камінців.

Володарка титулу Міс Всесвіт Україна-2023 Ангеліна Усанова показала костюм &quot;Берегині Матері&quot;

Костюм Ангеліни Усанової "Берегиня Мати" (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Символізм костюма

Блакитна тканина - символ тихого мирного неба без ракет. Білий та молочний кольори - символи миру. Синій та жовтий - кольори прапора України. Золоті елементи костюма - броня, що символізує силу кожної української матері - така концепція костюма.

Щоб привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні та ідеї образу, "Міс Всесвіт Україна"-2023 Ангеліна Усанова написала пісню "Peace", на яку в Києві відзняли відеокліп.

Раніше ми розповідали про те, що переможницею Міс Україна 2019 стала 24-річна студентка

Також читайте наш матеріал про те, як онука відомого воїна УПА вшанувала дідуся на відкритті "Місіс Всесвіт 2023".

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