ua en ru
Нд, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Міс Всесвіт-2024" Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, "домашні" фото

Неділя 17 листопада 2024 12:30
UA EN RU
"Міс Всесвіт-2024" Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, "домашні" фото Вікторія К’єр Тейлвіг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)
Автор: Іванна Пашкевич

У ніч з 16 на 17 листопада в Мексиці відбувся фінал конкурсу "Міс Всесвіт-2024". Переможницею стала представниця Данії Вікторія К'єр. Вона не лише успішно будує кар’єру моделі, але й має диплом у галузі бізнесу та маркетингу. Окрім цього, дівчина є чемпіонкою Данії з танців.

Що ще відомо про нову володарку титулу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Вікторії К’єр Тейлвіг

Вікторія К'єр народилася 13 листопада 2003 року в Соборзі, Данія. З дитинства вона захоплювалася танцями та участю в конкурсах краси. Здобула вищу освіту в сфері бізнесу та маркетингу, а під час навчання в університеті успішно поєднувала освіту з роботою в ювелірній галузі.

Крім того, Вікторія активно займалася волонтерською діяльністю, підтримуючи благодійні ініціативи та просуваючи права молоді. В її планах на майбутнє - вступити до Гарварду для здобуття юридичної освіти.

&quot;Міс Всесвіт-2024&quot; Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, &quot;домашні&quot; фото&quot;Міс Всесвіт-2024&quot; Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, &quot;домашні&quot; фото&quot;Міс Всесвіт-2024&quot; Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, &quot;домашні&quot; фото

Вікторія К’єр Тейлвіг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)

Досягнення у кар'єрі

Вікторія К'єр здобула популярність не лише в Данії, а й за її межами, ставши першою датчанкою, яка отримала титул "Міс Всесвіт 2024". Вона також є власницею успішного ювелірного бізнесу, спеціалізуючись на продажу діамантів. Окрім цього, красуня активно підтримує ініціативи, спрямовані на захист прав тварин.

Свою кар'єру в конкурсах краси вона розпочала ще в підлітковому віці. Так, у 2021 році дівчина здобула друге місце на конкурсі "Міс Данія". Наступного року отримала титул "Міс Гранд-Данія" і увійшла в топ-20 серед 67 учасниць на міжнародному конкурсі "Міс Гранд Інтернешнл".

&quot;Міс Всесвіт-2024&quot; Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, &quot;домашні&quot; фото&quot;Міс Всесвіт-2024&quot; Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, &quot;домашні&quot; фото&quot;Міс Всесвіт-2024&quot; Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, &quot;домашні&quot; фото

Вікторія К’єр Тейлвіг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)

Особисте життя

Модель віддає перевагу приватності в особистому житті, тому не розголошує багато деталей про нього. За її словами, підтримку в усіх сферах життя їй надають родина та близькі люди, завдяки чому вона може успішно поєднувати особисте та професійне життя.

&quot;Міс Всесвіт-2024&quot; Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, &quot;домашні&quot; фото&quot;Міс Всесвіт-2024&quot; Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, &quot;домашні&quot; фото&quot;Міс Всесвіт-2024&quot; Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, &quot;домашні&quot; фото

&quot;Міс Всесвіт-2024&quot; Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, &quot;домашні&quot; фото

Вікторія К’єр Тейлвіг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)

До слова, раніше ми розповідали, як пройшов фінал Miss International 2024 і яке місце зайняла українка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міс Світу Краса
NEWS
Удари по енергетиці та постраждалі. Що відомо про масовану атаку РФ по Україні
Удари по енергетиці та постраждалі. Що відомо про масовану атаку РФ по Україні