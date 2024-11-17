"Міс Всесвіт-2024" Вікторія К’єр Тейлвіг: що відомо про переможницю, "домашні" фото

У ніч з 16 на 17 листопада в Мексиці відбувся фінал конкурсу "Міс Всесвіт-2024" . Переможницею стала представниця Данії Вікторія К'єр. Вона не лише успішно будує кар’єру моделі, але й має диплом у галузі бізнесу та маркетингу. Окрім цього, дівчина є чемпіонкою Данії з танців.

Що ще відомо про нову володарку титулу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Вікторії К’єр Тейлвіг

Вікторія К'єр народилася 13 листопада 2003 року в Соборзі, Данія. З дитинства вона захоплювалася танцями та участю в конкурсах краси. Здобула вищу освіту в сфері бізнесу та маркетингу, а під час навчання в університеті успішно поєднувала освіту з роботою в ювелірній галузі.

Крім того, Вікторія активно займалася волонтерською діяльністю, підтримуючи благодійні ініціативи та просуваючи права молоді. В її планах на майбутнє - вступити до Гарварду для здобуття юридичної освіти.

Вікторія К’єр Тейлвіг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)

Досягнення у кар'єрі

Вікторія К'єр здобула популярність не лише в Данії, а й за її межами, ставши першою датчанкою, яка отримала титул "Міс Всесвіт 2024". Вона також є власницею успішного ювелірного бізнесу, спеціалізуючись на продажу діамантів. Окрім цього, красуня активно підтримує ініціативи, спрямовані на захист прав тварин.

Свою кар'єру в конкурсах краси вона розпочала ще в підлітковому віці. Так, у 2021 році дівчина здобула друге місце на конкурсі "Міс Данія". Наступного року отримала титул "Міс Гранд-Данія" і увійшла в топ-20 серед 67 учасниць на міжнародному конкурсі "Міс Гранд Інтернешнл".

Вікторія К’єр Тейлвіг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)

Особисте життя

Модель віддає перевагу приватності в особистому житті, тому не розголошує багато деталей про нього. За її словами, підтримку в усіх сферах життя їй надають родина та близькі люди, завдяки чому вона може успішно поєднувати особисте та професійне життя.

Вікторія К’єр Тейлвіг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)