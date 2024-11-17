"Мисс Вселенная-2024" Виктория Кьер Тейлвиг: что известно о победительнице, "домашние" фото

В ночь с 16 на 17 ноября в Мексике состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная-2024" . Победительницей стала представительница Дании Виктория Кьер. Она не только успешно строит карьеру модели, но имеет диплом в области бизнеса и маркетинга. Кроме этого, девушка является чемпионкой Дании по танцам.

Биография Виктории Кьер Тейлвиг

Виктория Кьер родилась 13 ноября 2003 года в Соборге, Дания. С детства она увлекалась танцами и участием в конкурсах красоты. Получила высшее образование в сфере бизнеса и маркетинга, а во время учебы в университете успешно совмещала образование с работой в ювелирной отрасли.

Кроме того, Виктория активно занималась волонтерской деятельностью, поддерживая благотворительные инициативы и продвигая права молодежи. В ее планах на будущее - поступить в Гарвард для получения юридического образования.

Виктория Кьер Тейлвиг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)

Достижения в карьере

Виктория Кьер получила известность не только в Дании, но и за ее пределами, став первой датчанкой, которая получила титул "Мисс Вселенная 2024". Она также является владелицей успешного ювелирного бизнеса, специализируясь на продаже бриллиантов. Кроме этого, красавица активно поддерживает инициативы, направленные на защиту прав животных.

Свою карьеру в конкурсах красоты она начала еще в подростковом возрасте. Так, в 2021 году девушка получила второе место на конкурсе "Мисс Дания". В следующем году получила титул "Мисс Гранд-Дания" и вошла в топ-20 среди 67 участниц на международном конкурсе "Мисс Гранд Интернешнл".

Виктория Кьер Тейлвиг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)

Личная жизнь

Модель предпочитает приватность в личной жизни, поэтому не разглашает много деталей о ней. По ее словам, поддержку во всех сферах жизни ей оказывают семья и близкие люди, благодаря чему она может успешно совмещать личную и профессиональную жизнь.

Виктория Кьер Тейлвиг (фото: instagram.com/victoriaakjaer)