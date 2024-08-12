Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко впервые станет мамой (фото)
Украинская модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, впервые станет мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, Виктория поделилась в своем блоге снимком из новой фотосессии, где позирует с округлым животиком.
Судя по его размерам, модель находится в последних месяцах беременности.
"Мама маленького львенка", - подписала фото звезда.
Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Реакция юзеров
Пользователи сети поздравляют красавицу с будущим пополнением и осыпают комплиментами.
- Оооооо, вітаю! Хай народиться здоровим та вільним! Щастя всій родині!
- Вітаю тебе! Бажаю тобі неймовірно красивої дитини, як ти, а також розумної та здорової
- Вітаю вашу сім’ю з такою чудовою подією! Міцного здоров’я матусі та малечі!
- Красуня наша
Напомним, Виктория Апанасенко вышла замуж 23 марта прошлого года. Но своего возлюбленного скрывала от широкой общественности.
Впрочем на первую годовщину брака красавица впервые рассказала о своем избраннике. Она вышла замуж за заместителя министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли Александра Борнякова.
Виктория Апанасенко с мужем (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Отметим, что год назад Виктория говорила, что пока не хочет показывать мужчину, поскольку после конкурса "Мисс Вселенная" ей прилетало много хейта, и она не хочет, чтобы это касалось и ее семьи.
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