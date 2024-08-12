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"Єдина дівчинка на стадіоні". Могилевська розповіла про захоплення названої донечки Мішель

Понеділок 12 серпня 2024 11:20
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"Єдина дівчинка на стадіоні". Могилевська розповіла про захоплення названої донечки Мішель Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Наталія Могилевська розповіла про незвичне захоплення 12-річної донечки Мішель.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Нещодавно артистка відсвяткувала свій день народження, але і її названі донечки не залишилися без подарунків.

"Я пообіцяла розповісти, який подарунок отримала моя Мішель. Мішель росте сильною сміливою дівчинкою. Дуже схожою за характером на мене, але навіть мені у дитинстві не довелося так запамʼятатися як їй, а я, повірте, була дівчинкою помітною", - розповіла виконавиця.

Старшій дівчинці знаменитість подарувала їй перші у житті бутси, оскільки виявилося, що Мішель дуже захоплюється футболом.

&quot;Єдина дівчинка на стадіоні&quot;. Могилевська розповіла про захоплення названої донечки Мішель

Скріншот з відео

Ба більше, вона вже грає у команді на професійному рівні. Співачка зізналася, що поруч із ними не було жіночого футболу, тож Мішель тренується з хлопчиками і є єдиною дівчинкою у складі.

"Вона минулого року дуже полюбила футбол на шкільних заняттях, але жіночого футболу поруч з нами ми так і не знайшли. Тому сьогодні Мішелька займається одна в команді із хлопчиками, вона єдина дівчинка на стадіоні", - поділилася Наталія.

"Улюблена дівчинка, яку всі готові захищати, любити, допомагати…Це дійсно приємно. Тому в свій день народження я з гордістю вручила перші в її житті професійні футбольні бутси", - додала вона.

Нагадаємо, нещодавно Наталя Могилевська поділилася, як її 12-річна донька Мішель вітала її з днем народження. Дівчинка приготувала мамі промову, якою зворушила зірку до сліз.

Раніше у мережі з’явилося фото чоловіка Могилевської.

Також вона вперше показала обличчя 4-річної доньки і присвятила пісню коханому.

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