Міс Україна Всесвіт - 2022 Вікторія Апанасенко показалась у цікавій фотосесії на кораблі

Вікторія Апанасенко стала володаркою титулу Міс Україна Всесвіт у 2022 році та й сьогодні вважається однією з найкрасивіших жінок. Дівчина показала новий цікавий образ.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль Вікторії.

Вікторія Апанасенко показала нову фотосесію

Міс Україна Всесвіт вже змогла довести, наскільки вона красива та який чудовий має смак. І саме через це дівчина часто бере участь у різних зйомках для відомих брендів.

Цього разу Віка з’явилась у фотосесії для американського бренду Guess, щоправда, дівчина продемонструвала поки одне фото, але воно встигло сколихнути мережу.

Річ в тому, що Апанасенко поділилася кадром на своїй сторінці в Instagram. Вона постала у білій короткій сукні з цікавим корсетом, яку грамотно доповнила рукавичками. Але це не головна особливість цього образу.

Вікторія Апанасенко показала цікавий образ (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Вікторія також зробила зовсім не властиву їй зачіску - зібрала волосся на потилиці та перед цим накрутила локони, які трохи випадають із пучка.

А також Міс Україна Всесвіт зробила акцентний та досить яскравий макіяж, що дозволяє їй бути загадковою на фото та показати себе з нової сторони.

Українка позувала в об’єктиві своїх співвітчизників Vicoolya&Saida - Вікторії та Саїда, які народились у Донецьку. Зараз фотографи живуть і працюють в Європі та регулярно проводять зйомки для відомих брендів.