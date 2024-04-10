ua en ru
Ср, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міс Україна Всесвіт - 2022 Вікторія Апанасенко показалась у цікавій фотосесії на кораблі

Середа 10 квітня 2024 21:48
UA EN RU
Міс Україна Всесвіт - 2022 Вікторія Апанасенко показалась у цікавій фотосесії на кораблі Вікторія Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Автор: Юлія Любченко

Вікторія Апанасенко стала володаркою титулу Міс Україна Всесвіт у 2022 році та й сьогодні вважається однією з найкрасивіших жінок. Дівчина показала новий цікавий образ.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Вікторії.

Вікторія Апанасенко показала нову фотосесію

Міс Україна Всесвіт вже змогла довести, наскільки вона красива та який чудовий має смак. І саме через це дівчина часто бере участь у різних зйомках для відомих брендів.

Цього разу Віка з’явилась у фотосесії для американського бренду Guess, щоправда, дівчина продемонструвала поки одне фото, але воно встигло сколихнути мережу.

Річ в тому, що Апанасенко поділилася кадром на своїй сторінці в Instagram. Вона постала у білій короткій сукні з цікавим корсетом, яку грамотно доповнила рукавичками. Але це не головна особливість цього образу.

Міс Україна Всесвіт - 2022 Вікторія Апанасенко показалась у цікавій фотосесії на кораблі

Вікторія Апанасенко показала цікавий образ (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Вікторія також зробила зовсім не властиву їй зачіску - зібрала волосся на потилиці та перед цим накрутила локони, які трохи випадають із пучка.

А також Міс Україна Всесвіт зробила акцентний та досить яскравий макіяж, що дозволяє їй бути загадковою на фото та показати себе з нової сторони.

Українка позувала в об’єктиві своїх співвітчизників Vicoolya&Saida - Вікторії та Саїда, які народились у Донецьку. Зараз фотографи живуть і працюють в Європі та регулярно проводять зйомки для відомих брендів.

Раніше ми розповідали, що Вікторія Апанасенко вперше показала кадри з таємного весілля.

Також читайте, що вперше за історію на Міс Всесвіт з'явиться нова країна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міс Всесвіт Україна Модні тренди
NEWS
Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію
Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію