Мисс Украина Вселенная - 2022 Виктория Апанасенко показалась в интересной фотосессии на корабле

Виктория Апанасенко стала обладательницей титула Мисс Украина Вселенная в 2022 году и сегодня считается одной из самых красивых женщин. Девушка показала новый любопытный образ.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль Виктории.

Виктория Апанасенко показала новую фотосессию

Мисс Украина Вселенная уже смогла доказать, насколько она красива и какой у нее прекрасный вкус. И именно поэтому девушка часто участвует в различных съемках для известных брендов.

В этот раз Вика появилась в фотосессии для американского бренда Guess, правда, девушка пока продемонстрировала одно фото, но оно успело всколыхнуть сеть.

Дело в том, что Апанасенко поделилась кадром на своей странице в Instagram. Она предстала в белом коротком платье с интересным корсетом, которое грамотно дополнила перчатками. Но это не основная изюминка этого образа

Виктория Апанасенко показала интересный образ (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Виктория также сделала совсем не свойственную ей прическу - собрала волосы на затылке и перед этим накрутила немного выпадающие из пучка локоны.

А также Мисс Украина Вселенная сделала акцентный и достаточно яркий макияж, который позволяет ей быть загадочной на фото и показать себя с новой стороны.

Украинка позировала в объективе своих соотечественников Vicoolya&Saida - Виктории и Саида, которые родились в Донецке. Сейчас фотографы живут и работают в Европе и регулярно делают съемки для известных брендов.