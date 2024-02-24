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Міс Світу 2024: українська учасниця представила свій національний костюм (відео)

Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)
Автор: Іванна Пашкевич

Софія Шамія, яка представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Міс Світу 2024, показала свій національний костюм.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний акаунт Міс Україна в Instagram.

Як виглядає костюм українки на Міс Світу 2024

Колекція одягу отримала натхнення від творчості Лесі Українки та мультфільму "Мавка", і названа "The Forest Song" ("Лісова пісня").

Костюми розробив харківський бренд MYVO, заснований дизайнером Анною Чирвою, який витратив близько двох місяців на їхнє створення.

Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)

"Майстерня, де народжувався цей костюм, зазнавала ушкоджень, але наші дизайнери виявили стійкість і знову довели, що українці - непереможні", - повідомили представники бренду.

Сукня вирізняється яскравим зеленим відтінком і прикрашена великою жовтою квіткою папороті на спині.

Образ моделі доповнює великий вінок жовтого кольору на голові, зроблений з окремих шарів пелюсток, кожен з яких ретельно прикріплений до сукні.

Особливістю цього вбрання є кінетичні квіти, які реагують на рухи моделі, відкриваючись і закриваючись.

Ця інноваційна технологія спеціально розроблена для костюма "The Forest Song".

Українська учасниця має намір привернути увагу до екологічних проблем в Україні, спричинених вторгненням Росії.

Нагадаємо, що конкурс Міс Світу відбудеться 9 березня 2024 року у Всесвітньому конференц-центрі Джіо в Мумбаї, Індія.

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