Мисс Мира 2024: украинская участница представила свой национальный костюм (видео)

София Шамия, которая будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Мисс Мира 2024, показала свой национальный костюм.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный аккаунт Мисс Украина в Instagram.
Коллекция одежды получила вдохновение от творчества Леси Украинки и мультфильма "Мавка", и названа "The Forest Song" ("Лесная песня").
Костюмы разработал харьковский бренд MYVO, основанный дизайнером Анной Чирвой, который потратил около двух месяцев на их создание.
София Шамия (фото: instagram.com/sfshamie)
"Мастерская, где рождался этот костюм, подвергалась повреждениям, но наши дизайнеры проявили стойкость и снова доказали, что украинцы - непобедимы", - сообщили представители бренда.
Платье отличается ярким зеленым оттенком и украшено большим желтым цветком папоротника на спине.
Образ модели дополняет большой венок желтого цвета на голове, сделанный из отдельных слоев лепестков, каждый из которых тщательно прикреплен к платью.
Особенностью этого наряда являются кинетические цветы, которые реагируют на движения модели, открываясь и закрываясь.
Эта инновационная технология специально разработана для костюма "The Forest Song".
Украинская участница намерена привлечь внимание к экологическим проблемам в Украине, вызванных вторжением России.
Напомним, что конкурс Мисс Мира состоится 9 марта 2024 года во Всемирном конференц-центре Джио в Мумбаи, Индия.
Недавно известная украинская телеведущая впервые показала мужа-военного.
Также звезда "Лиги смеха" рассекретила, сколько зарабатывает во время войны.