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Мисс Мира 2024: украинская участница представила свой национальный костюм (видео)

София Шамия (фото: instagram.com/sfshamie)
Автор: Иванна Пашкевич

София Шамия, которая будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Мисс Мира 2024, показала свой национальный костюм.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный аккаунт Мисс Украина в Instagram.

Как выглядит костюм украинки на Мисс Мира 2024

Коллекция одежды получила вдохновение от творчества Леси Украинки и мультфильма "Мавка", и названа "The Forest Song" ("Лесная песня").

Костюмы разработал харьковский бренд MYVO, основанный дизайнером Анной Чирвой, который потратил около двух месяцев на их создание.

София Шамия (фото: instagram.com/sfshamie)

"Мастерская, где рождался этот костюм, подвергалась повреждениям, но наши дизайнеры проявили стойкость и снова доказали, что украинцы - непобедимы", - сообщили представители бренда.

Платье отличается ярким зеленым оттенком и украшено большим желтым цветком папоротника на спине.

Образ модели дополняет большой венок желтого цвета на голове, сделанный из отдельных слоев лепестков, каждый из которых тщательно прикреплен к платью.

Особенностью этого наряда являются кинетические цветы, которые реагируют на движения модели, открываясь и закрываясь.

Эта инновационная технология специально разработана для костюма "The Forest Song".

Украинская участница намерена привлечь внимание к экологическим проблемам в Украине, вызванных вторжением России.

Напомним, что конкурс Мисс Мира состоится 9 марта 2024 года во Всемирном конференц-центре Джио в Мумбаи, Индия.

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