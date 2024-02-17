Міс Світу 2024: що відомо про дівчину, яка представить Україну на конкурсі (фото)

9 березня 2024 року у Всесвітньому конференц-центрі Джіо в Мумбаї, Індія, відбудеться конкурс краси Міс Світу 2024. Україну цього року представлятиме Софія Шамія, яка у жовтні минулого року виборола титул Міс Україна 2023.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку заходу.

Що відомо про Софію Шамію

18-річна красуня родом з Києва. Навчається на економічному факультеті у Києво-Могилянській академії.

Захоплюється дівчина малюванням.

Вона проводить уроки арт-терапії, малює картини з дітьми та дорослими, а також з благодійною метою продає їх на аукціонах.

Софія Шамія проводить арт-терапію для дітей (фото: instagram.com/sfshamie)

"Як художниця, я зрозуміла цілющу силу мистецтва. Ось чому я почала арт-терапію з дітьми - щоб зрозуміти їхні емоції. Я організувала благодійний аукціон і кошти від продажу картин спрямувала на реабілітацію дітей, у яких відібрали дитинство", - розповіла українка у відео, яке презентувала для конкурсу талантів на Міс Світу 2023.

"Йдеться про організацію "Frontline Medicks", яка займається допомогою усім постраждалим від війни, включно з військовими", - додала вона.

Раніше володарка титулу Міс Україна 2023 заявляла, що готова до надмірної уваги та навіть можливої критики, з якими нерідко зіштовхуються дівчата після перемоги у конкурсі.

Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)

"Я завжди була відкритою та щирою щодо своєї біографії та життя, і мені нема чого приховувати. Рада буду поділитися деталями моєї діяльності чи біографії, - казала студентка.

"Я розумію, що перемога приносить певну публічну увагу, і це може викликати інтерес до мого минулого. Але я пишаюся своєю діяльністю та життям. Але дуже вдячна українцям за підтримку та можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі Міс Світу”, - поділилася красуня.