"Миру нам усім". Осадча, Сумська та інші зірки зворушливо привітали українців із Різдвом
Вже другий рік багато українців відзначають Різдво 25 грудня, слідуючи за традицією святкування за юліанським календарем. Це свято стало символом єднання, віри та надії, особливо в такий непростий час для країни. Зірки українського шоу-бізнесу не залишилися осторонь і зворушливо звернулися до своїх шанувальників, щоб поділитися теплими словами підтримки, любові та святкового настрою.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться цими привітаннями з вами, аби подарувати трохи тепла у цей день.
Катя Осадча
“З Різдвом Христовим! Миру, злагоди, щастя і всіх гараздів. Нехай Бог береже ваші родини. Дякуємо нашим Героям за наше Різдво, за те, що ми можемо зібратися за столом в цей вечір, це все завдяки вам. Смачної куті, мої найрідніші незнайомці", - привітала фанів телеведуча.
Катя Осадча з родиною (фото: instagram.com/kosadcha)
Влада Седан та Олександр Зінченко
"Merry Christmas. З Різдвом Христовим! Нехай Господь оберігає вашу родину та благословляє на добрі справи", - написали футболіст та журналістка.
Влада Седан та Олександр Зінченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Віктор Павлік
“Дорогі українці! Сьогодні, у світлий день Різдва Христового, я з усього серця хочу привітати кожного з вас із цим великим святом. Різдво - це час радості, любові та надії. Саме ці цінності тримають нас разом, як одну міцну родину. У цей особливий день я дякую Господу за нашу країну, за нашу незламність і за кожного, хто працює та бореться за нашу свободу.
Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Особливий уклін і вдячність нашим захисникам, які навіть у цей святковий час стоять на сторожі нашого спокою. Ви - наші янголи-охоронці, завдяки вам ми маємо змогу сьогодні співати колядки, збиратися з рідними та вірити в краще майбутнє.
Нехай у кожну домівку сьогодні увійде мир, світло та благословення. А у нашій Україні нехай якнайшвидше засяє зірка перемоги. З Різдвом Христовим! Христос народився - славімо Його!", - звернувся до шанувальників співак.
Ольга Сумська
"З Різдвом Христовим! Зі святим вечором,дорогі українці! Сьогодні зробила власноруч кутю, поклала в мамину улюблену мисочку - макітру, яку купила колись в Запоріжжі…І знову поринула в спогади…
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Щасливі ті, хто може обійняти рідненьких Але тисячі наших співвітчизників мріють, аби зібратися за святковим столом… І нехай кожен захисник і захисниця, які боронять нашу рідну країну сьогодні, наступного року нарешті зустрінуться і обіймуть своїх близьких!", - поділилася теплими словами акторка.
Настя Каменських
"Щасливого та мирного Різдва. Нехай прийдешні новорічні свята принесуть багато тепла та посмішок поряд з найріднішими", - написала виконавиця.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Григорій та Христина Решетніки
"Вітаємо вас з Різдвом Христовим. Найголовніше, аби був мир і спокій на нашій землі, та в кожній українській родині. Вдячні нашим Захисникам та Захисницям за те, що ми маємо змогу зустрічати Різдво в Україні. Щастя, миру та злагоди Вам!!! З любовʼю, Reshetnik Family", - привітало подружжя українців.
Григорій та Христина Решетніки з дітьми (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Наталка Карпа
"Христося Рождає! Славімо Його!", - лаконічно написала співачка.
Ілона Гвоздьова
"Теплого сімейного свят вечора! Миру нам усім, божого благословіння, сил і терпіння! Більше любові один до одного, взаємоповаги, підтримки і розуміння! Більше світла й тепла в наших серцях і наших думках!", - привітала шанувальників танцівниця.
Ілона Гвоздьова з родиною (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Mamarika та Сергій Середа
"Всіх з Різдвом", - коротко написала пара.
Mamarika та Сергій Середа (скріншот)
Раніше ми розповідали, що зірки привітали Лесика з Різдвом після зупинки серця.
Також писали, що Єфросиніна вперше за довгий час возз'єдналася з чоловіком-військовим.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Каті Осадчої, Григорія Решетніка, Ілони Гвоздьової, Насті Каменських, Mamarika, Ольги Сумської, Віктора Павліка, Олександра Зінченка.