Зірки привітали Лесика з Різдвом після зупинки серця: дружина музиканта відреагувала

Товариші українського музиканта Олега Турка, більш відомого як Лесик, зробили відеозвернення з різдвяними привітаннями для артиста, який нещодавно переніс зупинку серця . Дружина екс-учасника і співзасновник гурту "DZIDZIO" відреагувала на це і поділилася подробицями стану чоловіка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання "Правда Тут Львів", які опублікували ролик.

Так, до побажань долучилися Віктор Винник (Мері), Андріана, Наталка Карпа, Піккардійська Терція, Віктор Павлік, Василь Марущак (Цвіт кульбаби), Наталія Бучинська, Андрій Заліско, Зіновій Карач (Wszystko), а також Павло Табаков.





На привітання відреагувала дружина Лесика - Ірина Турко.

"Можна прожити довге і наповнене різними (чудовими та надважкими) моментами життя, не вдаваючись в наповненість слова "подарунок". Подарунок, який дав мені можливість це зрозуміти - життя найдорожчої моєї людини. 25 грудня - це Магія Різдва для всіх людей, а для нас ще й день нашого одруження", - сказала обраниця музиканта.

"Я, доросла людина, люблю казки і живу в них... І побачила диво, коли Ярослав та Оксана Книші на моїх очах рятували Лесика до приїзду швидкої. У ніч на Святого Миколая величезна команда лікарів надзусиллями змусили битися його серце. Воно у Лесика наповнене любовʼю до Бога, природи і всього живого", - додала вона.

Лесик (фото: facebook.com/lesyksam)

Також Ірина розповіла, що Олега вже виписали з лікарні й наразі він перебуває у реабілітаційному центрі.

"Різдвяна казка оживе, І не в останнє…" - це слова з його пісні… Вірю, що буде наступне - це повернення до повноцінного життя. Реабілітація буде довгою. Але я знаю, що не сама. Друзі, які кожну мить зі мною, дають мені віру в те, що я витримаю все… І я витримаю… Бо любила, люблю і буду його любити завжди", - поділилася жінка.

Нагадаємо, 5 грудня під час виступу у музиканта Лесика раптово зупинилося серце. Він опинився у реанімації. Друзі одразу розпочали збір коштів на лікування.

Реанімаційні заходи тривали довше, ніж передбачено протоколом, через що прогнози були невтішними, і ніхто не міг гарантувати, що артист виживе.

Проте вже 12 грудня з'явилися перші позитивні новини: стан музиканта почав стабілізуватися. Лесик вперше висловив бажання повернутися додому, а за кілька днів навіть попросив гітару. Це дало лікарям підстави впевнено заявити, що процес одужання розпочався.