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Мірошниченко зворушливо привітав сина з 4-річчям і показав архівні фото: "Мій маленький геній"

Тимур Мірошниченко із сином (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 19 січня, у зірковій родині Мірошниченків свято - старшому сину подружжя Марку виповнилось чотири роки. З цієї нагоди ведучий опублікував допис у соцмережах і привітав нащадка з днем народження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучого.

У родині Мірошниченків свято

Люблячий тато опублікував серію архівних світлин з малюком і звернувся до нього з теплими словами.

"Тобі вже 4! Мій маленькій геній-бешкетник, безмежно люблю і пишаюсь твоїм впевненим і частенько не таким, як у всіх, рухом уперед. Бережи свою особистість, бо вона дійсно особлива", - зворушив Тімур.

Тимур Мірошниченко із сином (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Його дружина Інна також присвятила імениннику допис, додавши декілька знімків, зроблених, коли хлопчик тільки народився.

"З днем народження, сину! Ніколи не втрачай те унікальне бачення речей, що у тебе є! Дякую, що вчиш нас тому, що всі обмеження лише в нашій уяві. І що в твоєму світосприйнятті є мільйони варіантів", - написала зірка.

Інна Мірошниченко із сином (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Нікому ніколи не дозволяй переконати тебе у зворотному! Ти - художник, який розмальовує життя кольоровими фарбами!", - додала вона.

Інна Мірошниченко із сином (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Нагадаємо, Тімур та Інна Мірошниченки у шлюбі з 2018 року. Вони виховують трьох дітей: доньку Мію, сина Марка та сина Марселя, якого вони всиновили влітку 2023 року. 

Хлопчик з народження має проблеми зі здоров'ям.

24 листопада він переніс планову операцію, і попереду на хлопчика чекає ще кілька хірургічних процедур.

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