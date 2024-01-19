Мирошниченко трогательно поздравил сына с 4-летием и показал архивные фото: "Мой маленький гений"

В семье Мирошниченко праздник

Любящий папа опубликовал серию архивных фотографий с малышом и обратился к нему с теплыми словами.

"Тебе уже 4! Мой маленький гений-озорник, бесконечно люблю и горжусь твоим уверенным и зачастую не таким, как у всех, движением вперед. Береги свою личность, потому что она действительно особенная", - растрогал Тимур.

Тимур Мирошниченко с сыном (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Его жена Инна также посвятила имениннику пост, добавив несколько снимков, сделанных, когда мальчик только родился.

"С днем рождения, сын! Никогда не теряй то уникальное видение вещей, что у тебя есть! Спасибо, что учишь нас тому, что все ограничения лишь в нашем воображении. И что в твоем мировосприятии есть миллионы вариантов", - написала звезда.

Инна Мирошниченко с сыном (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Никому никогда не разрешай убедить тебя в обратном! Ты - художник, разрисовывающий жизнь цветными красками!", - добавила она.

Инна Мирошниченко с сыном (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Напомним, Тимур и Инна Мирошниченко в браке с 2018 года. Они воспитывают троих детей: дочь Мию, сына Марка и сына Марселя, которого они усыновили летом 2023 года.

Мальчик с рождения имеет проблемы со здоровьем.

24 ноября он перенес плановую операцию, и впереди мальчика ждет еще несколько хирургических процедур.