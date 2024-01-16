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Рідкісні кадри. Ольга Фреймут вперше за довгий час показала всіх своїх дітей (фото)

Вівторок 16 січня 2024 17:36
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Рідкісні кадри. Ольга Фреймут вперше за довгий час показала всіх своїх дітей (фото) Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська ведуча Оля Фреймут дуже рідко ділиться сімейними світлинами у соцмережах. Однак цього разу вирішила зробити вийняток. Знаменитість показала підписникам рідкісні кадри одразу з трьома своїми дітьми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram головної ревізорки країни.

Оля Фреймут показала дітей

На першому знімку зображений 7-річний син ведучої Валерій. На ньому хлопчик позує з котиком на тлі природи.

Рідкісні кадри. Ольга Фреймут вперше за довгий час показала всіх своїх дітей (фото)

Син Олі Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

На другому знімку знаменитість показала 17-річну доньку Злату, яка тримала на руках молодшу сестричку Євдокію.

Рідкісні кадри. Ольга Фреймут вперше за довгий час показала всіх своїх дітей (фото)

Злата Мітчелл з сестрою (фото: instagram.com/freimutolia)

Кожне фото Фреймут супроводжувала рядками з вірша британської авторки поетичних текстів Варсан Шайр - "Home".

Зірка зізналась, що поезія "тримає" її декілька днів, тож вона не могла не поділитися її перекладом.

Рідкісні кадри. Ольга Фреймут вперше за довгий час показала всіх своїх дітей (фото)

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Що відомо про сім'ю Ольги Фреймут

Фреймут - багатодітна мати. Ще до своєї оглушливої кар'єри на телебаченні у неї народилася донька Злата Мітчелл.

Батько дівчинки - британець на ім'я Ніл, з яким Оля певний час жила в Лондоні.

Зараз телеведуча одружена з Володимиром Локотком. Від нього в 2016 році вона народила сина Валерія, а в 2017 році - дочку Євдокію.

Раніше Тоня Матвієнко показала доньку від Мірзояна.

Також Євген Кот показав перші кадри малюка на УЗД.

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Оля Фреймут звезды шоу-бизнеса