Мірошниченко відверто розповів про адаптацію дітей після усиновлення: "Майже два місяці безперервної істерики"

Він підкреслив, що адаптація першої дитини, "народженої серцем", Марселя, якому на момент усиновлення було 2 роки, відрізнялася від адаптації Ангелини.

"Сама адаптація - абсолютно інша. Якщо Марсель до цього повністю мовчав, жодного звуку не видавав, і коли він зрозумів, що тут можна, він просто 1,5 місяці кричав. Ось просто безперервно. Півтора місяці, майже 2 безперервної істерики. Потрібно виплеснути ці емоції", - поділився ведучий.

Ангеліна так себе не веде, але, як наголосив Мірошниченко, дівчинка була дуже замкнута. Це характерна риса всіх дітей із закладів.

Ангеліна (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Вона була дуже замкненою спочатку", - розповів ведучий.

Мірошниченко наголосив, що дівчинка ніколи не знала, що можна щось вибирати, і для неї це був сплеск емоцій.

"Найскладніше, що в тебе є вибір. До цього за тебе цей вибір робили інші, а зараз він у тебе є. Це настільки складно", - наголосив телеведучий.

Що відомо про прийомних дітей Тімура та Інни Мірошниченко

Пара разом з 2017 року, на початку 2018 року вони одружилися, того ж року у них народилася дочка Мія. Через 2 роки вони зважилися на другу вагітність, внаслідок якої народився син Марко.

Після початку повномасштабного вторгнення Інна та Тимур замислилися про усиновлення дитини.

Влітку 2023 року вони усиновили або, як самі кажуть, народили серцем 2-річного хлопчика Марселя з дитбудинку у Житомирі. Дитина народилася глибоко недоношеною через те, що її мати не підозрювала про вагітність, у ранньому дитинстві перенесла кілька операцій.

Незважаючи на це, подружжя не побоялося взяти на себе відповідальність та подарувати малюкові сім'ю. Хлопчик за півтора року помітно змінився, почав говорити. Він переніс уже кілька операцій останнім часом.

Минулого року Інна заявила, що всиновлюватиме ще одну дитину. Вона вдруге пройшла спеціальні курси для майбутніх усиновлювачів.

На початку літа Мірошниченки забрали 8-річну Ангеліну з Польщі, оскільки дитячий заклад, в якому вона перебувала, евакуювали туди в 2022 році.

У вересні пара офіційно завершила процес усиновлення. А днями Ангеліна вперше зустріла свій день народження у родинному колі.

Тимур Мірошниченко з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)