В мире массово гибнут пчелы: что будет, если медоносных насекомых не станет

Начнем с конца - почему все серьезно

Моделируя сценарий - что будет, если вдруг исчезнут пчелы - стоит готовиться к самому худшему итогу и для людей, предупреждает биолог инновационного украинского дистанционного образовательного проекта Виталий Скрыпник.

По его словам, после полного мора пчел последует вымирание значительного количества видов цветковых растений, которых они опыляли...

Тут стоит отметить, что господствующей группой растений на планете являются цветочные, большая часть из них опыляется разными насекомыми, не только пчелами - тут и бабочки, и жуки, птицы, моль и прочие крылатые. Но пчелы являются опылителями очень большого количества растений.

...после этого в теории произойдет вымирание насекомых и других животных, для которых эти растения были кормовой базой. Затем это повлияет на крупных животных и человека.

"По сути это сценарий глобального вымирания видов на планете, которое скорее всего приведет и к вымиранию человека как вида", - бьет тревогу представитель науки.

При этом биолог "Атмосферной школы" скептически оценивает шансы человечества заменить пчел, используя методы искусственного опыления (напомним, ученые в Гарварде даже занялись разработкой "робопчел") - мол, это слишком глобальная задача, которую нам не по силам выполнить.

"А казалось, пчела всего лишь небольшое насекомое, а от него зависит существование человечества", - говорит Скрыпник.

Откуда взялся пчелиный мор

Наука склонна объяснять это негативное явление такой совокупностью факторов, как:

пестициды,

инфекции (в частности, нозематоз - опасная болезнь маток, трутней и взрослых пчел) и паразиты (клещ варроа),

изменения климата...

А еще промышленники призывают не сбрасывать со счетов значительное влияние самого человека на природу.

"Поскольку пчеловодство - это результат и направление хозяйственной деятельности человека, то оно полностью зависит от квалификации, навыков специалистов - пчеловодов, и с другой - от степени природоохранных мероприятий в конкретной стране!" - отмечает Юрий Михайлов, учредитель крупной харьковской агрокомпании.

Вытесняет пчел и сокращение площади лугов и земель с дикой растительностью, то есть природным растительным покровом.

Бизнесмен добавил, что в целом на планете идет постоянное вымирание видов растений, насекомых и животных - и это, очевидно, более вредоносный и неуправляемый процесс воздействия человека на биосферу планеты Земля.

Рассмотрим причины детальнее

Биолог обращает внимание, что пчел убивают, в том числе, некоторые пестициды (по сути - яды), которые используются в сельском хозяйстве для контроля за размножением, предотвращения появления и уничтожения вредителей.

Пчелы могут гибнуть из-за обработки обработали поля ядохимикатами (фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko)

Дело в том, что пестициды делятся на несколько групп: гербициды, акарициды, инсектициды, фунгициды и другие. Так вот как раз инсектициды, целью которых является уничтожение вредителей (у всех насекомых процессы жизнедеятельности происходят почти одинаково) просто де-факто уничтожат любое насекомое - независимо от того, вредитель это или нет - попавшее на территорию их влияния.

"Конечно, это касается не только пчел, но если при гибели диких видов мы говорим об уменьшении биоразнообразия, то гибель пчел несет также и экономические последствия", - рассказал Скрыпник.

Также в последнее время начали появляться новые заболевания неизвестного происхождения, которые могут уничтожить всю пчелиную семью или пасеку вообще.

Но одной какой-то основной инфекции нет, ведь гибель пчел происходит по всему миру, соответственно вопрос болезней вероятнее всего является комплексным и не связан с какой-либо одной конкретной болезнью.

Насколько велико влияние глобального потепления

Циклические климатические изменения на планете происходили всегда, рассказывает биолог. По сути, изменение условий существования живых организмов является толчком, который приводит к необходимости появления новых адаптаций, а следовательно, и эволюционного процесса.

По словам ученого, если бы не было изменений климата на планете, то не было бы и нас как вида - мы не эволюционировали бы к существам, учитывая отсутствие необходимости живой природы к приспособлению.

"Теперь вопрос, как это касается вымирания пчел? Пчелы являются одним из миллионов биологических видов этой планеты, и они должны адаптироваться к новым условиям или исчезнуть", - говорит Скрыпник.

Проблема в том, что у одомашненных пчел адаптивные возможности снижены, как и у всех одомашненных видов, поэтому изменение климата на них так сильно и влияет.

"Следует заметить, что изменения климата влияют не только непосредственно на пчел, но и на окружающие их живые организмы, а это и кормовая база, и хищники, и болезни", - добавляет он.

Биолог склонен рассматривать все эти причины как комплексное влияние, которое в конце концов и привело к нынешнему вымиранию беспозвоночных опылителей.

Пчелы являются ключевыми опылителями, обеспечивая или улучшая воспроизводство значительной части диких цветущих растений в мире и урожайность около 85% всех возделываемых культур (фото: flickr.com)

Что с украинскими пчелами и как их можно защитить

В нашей стране особенно актуальным остается вопрос гибели пчел из-за использования пестицидов и агрохимикатов во время их лета, рассказала эксперт по АПК, стратегический советник комитета по аграрным вопросам украинской Ассоциации бизнеса и торговли Яна Казьмина.

Так, массовое отравление пчел на пасеках обычно наблюдается в весенне-летний период, на который приходится наибольшее количество обработок пестицидами и агрохимикатами посевов сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней, сорняков.

Чтобы урегулировать этот вопрос, был подготовлен законопроект о внесении изменений в закон Украины "О пестицидах и агрохимикатах" об усовершенствовании требований к маркировке пестицидов и агрохимикатов" (№ 5237), который уже одобрили экологический и аграрный комитеты, и поддержанный бизнесом. Документ зарегистрировали в марте... и он все еще ожидает своего рассмотрения в Верховной Раде.

Что предлагает проект закона:

установление требований к обязательному нанесению информации об экологической опасности пестицидов и агрохимикатов для нецелевых объектов, в том числе пчел, на этикетку (маркировку) каждой товарной единицы пестицида или агрохимиката;

установление требования об обязательности оценки экологической опасности пестицидов и агрохимикатов для нецелевых объектов, в том числе пчел при государственной регистрации.

Инициаторы новшеств убеждены, что такие изменения будут способствовать: минимизации рисков негативного влияния пестицидов и агрохимикатов на нецелевые объекты, в том числе пчел; повышению осведомленности фермеров о порядке безопасного применения пестицидов и агрохимикатов.

"На сегодняшний день безопасное использование пестицидов и агрохимикатов является очень актуальным вопросом, поскольку от него зависит здоровье и жизнь людей, животных, а также состояние окружающей среды", - подчеркивает Казьмина.

Что говорят цифры об исчезновении пчел

По данным исследований о тенденциях постепенного сокращения популяции пчел в мире, в период с 2006 по 2015 год было зарегистрировано примерно на 25% меньше видов, чем до 1990-х годов. Об этом говорится в публикациях в научных изданиях, представленных в конце 2020 - начале 2021 годов.

Тогда специалисты проанализировали данные Глобального информационного фонда по биоразнообразию за более чем столетие.

Также в последнее время стали фиксировать каждую зиму гибель около 30% ульев в США и 12% в Европе.

Мировые данные о глобальном сокращении разнообразия видов пчел (фото: cell.com/one-earth)