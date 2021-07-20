В Украине разводят уникальных пчел, которые не жалят людей: как они выглядят

Украинский фермер Владимир Орашкевич вывел специальную породу пчел, которые не жалят. Свое хозяйство у украинца уже 16 лет и находится оно в селе Большие Низгирцы в Бердичевском районе.

Любовь к пчеловодству у Владимира еще с детства, ведь его отец занимался тем же самым.

В 16 лет Владимир завел собственную пасеку, которая насчитывала полтора десятка ульев. Сейчас он полсотни пчелиных семей, породу которых вывел сам.

"Нет медосбора, а вот эта, племенная, занесла немного меда - вот он блестит. Это моя домашняя пчела, с которой я уже 20 лет работаю. Я ее что не променяю ни на что, хотя уже дважды от нее расплод забирал. Если в сезон какая пасека не приносит мед, я просто меняю матку или присоединяю к тем пчел, которые, я знаю, хорошо приносят мед", - рассказывает пчеловод, показывая одну из ульевых рамок с сотами.

Пчелы специальной породы не кусают (фото: suspilne.media)

Специальная порода пчел Владимира совершенно миролюбива. Кстати, сам вид пчел на вкус меда не влияет.

"Они на людей, как видите, не реагируют. Немцы вывели такую ​​породу, и наши тоже выращивают. Лично я 20 лет играл со своей породой, чтобы мои пчелы не были агрессивными. Они приносят хороший мед. Разница лишь в том, что у своих пчел я могу ходить просто в шортах и ​​с дымоходом. Так приятнее за ними ухаживать. К примеру, прихожу я к соседу, — а он в костюме и весь облепленный пчелами. Они кусают. Так зачем таких держать? " - говорит Владимир.