У світі масово гинуть бджоли: що буде, якщо медоносних комах не стане

Почнемо з кінця - чому все серйозно

Моделюючи сценарій - що буде, якщо раптом зникнуть бджоли - варто готуватися до найгіршого підсумку і для людей, попереджає біолог інноваційного українського дистанційного освітнього проекту Віталій Скрипник.

За його словами, після повного мору бджіл слідуватиме вимирання значної кількості видів квіткових рослин, яких вони запилювали...

Тут варто зауважити, що панівною групою рослин на планеті є квіткові, велика частина з них запилюється різними комахами, не тільки бджолами - тут і метелики, і жуки, птахи, міль та інші крилаті. Але бджоли є запилювачами дуже великої кількості рослин.

...після цього в теорії відбудеться вимирання комах та інших тварин, для яких ці рослини були кормовою базою. Потім це вплине на великих тварин і людину.

"По суті це сценарій глобального вимирання видів на планеті, яке швидше за все призведе і до вимирання людини як виду", - б'є на сполох представник науки.

При цьому біолог "Атмосферної школи" скептично оцінює шанси людства замінити бджіл, використовуючи методи штучного запилення (нагадаємо, вчені в Гарварді навіть зайнялися розробкою "робобджіл") - мовляв, це занадто глобальне завдання, яке нам не під силу виконати.

"А здавалось, бджола всього лиш, невеличка комаха, а від неї залежить існування людства", - говорить Скрипник.

Звідки взявся бджолиний мор

Наука схильна пояснювати це негативне явище такою сукупністю факторів, як:

пестициди,

інфекції (зокрема, нозематоз - небезпечна хвороба маток, трутнів і дорослих бджіл) і паразити (кліщ варроа),

зміни клімату...

А ще промисловці закликають не скидати з рахунків значний вплив самої людини на природу.

"Оскільки бджільництво - це результат і напрямок господарської діяльності людини, то воно повністю залежить від кваліфікації, навичок фахівців-бджолярів, і з іншого - від ступеня природоохоронних заходів в конкретній країні!" - зазначає Юрій Михайлов, засновник великої харківської агрокомпанії.

Витісняє бджіл і скорочення площі лугів і земель з дикою рослинністю, тобто природним рослинним покривом.

Бізнесмен додав, що в цілому на планеті йде постійне вимирання видів рослин, комах і тварин - і це, очевидно, більш шкідливий і некерований процес впливу людини на біосферу планети Земля.

Розглянемо причини детальніше

Біолог звертає увагу, що бджіл вбивають, в тому числі деякі пестициди (по суті - отрути), які використовуються в сільському господарстві для контролю за розмноженням, запобігання появи та знищенню шкідників.

Бджоли можуть гинути через обробку оброблених полів отрутохімікатами (фото: facebook.com/Yuriy Pavlenko)

Річ у тому, що пестициди діляться на кілька груп: гербіциди, акарициди, інсектициди, фунгіциди та інші. Так от саме інсектициди, метою яких є знищення шкідників (у всіх комах процеси життєдіяльності відбуваються майже однаково) просто де-факто знищать будь-яку комаху - незалежно від того, шкідник це чи ні - яка попала на територію їх впливу.

"Звісно, це стосується не тільки бджіл, але якщо при загибелі «диких видів» ми говоримо про зменшення біорізноманіття, то загибель бджіл несе також і економічні наслідки", - розповів Скрипник.

Також останнім часом почали з'являтися нові захворювання невідомого походження, які можуть знищити всю бджолину сім'ю або пасіку взагалі.

Але однієї якоїсь основної інфекції немає, адже загибель бджіл відбувається по всьому світу, відповідно питання хвороб найімовірніше є комплексним і не пов'язане з будь-якою однією конкретною хворобою.

Наскільки великий вплив глобального потепління

Циклічні кліматичні зміни на планеті відбувалися завжди, розповідає біолог. По суті, зміна умов існування живих організмів є поштовхом, який призводить до необхідності появи нових адаптацій, а отже, і еволюційного процесу.

За словами науковця, якби не було змін клімату на планеті, то не було б і нас як виду - ми не еволюціонували б до істот, враховуючи відсутність необхідності живої природи до пристосування.

"Тепер питання, як це все стосується вимирання бджіл? Бджоли є одним з мільйонів біологічних видів цієї планети, і вони мають адаптуватись до нових умов, або зникнути", - говорить Скрипник.

Проблема в тому, що в одомашнених бджіл адаптивні можливості знижені, як і у всіх одомашнених видів, тому зміна клімату на них так сильно і впливає.

"Слід зауважити, що зміни клімату впливають не тільки безпосередньо на бджіл, а і на живі організми, які їх оточують, а це і кормова база, і хижаки, і хвороби", - додає він.

Біолог схильний розглядати всі ці причини як комплексний вплив, що врешті-решт і призвело до нинішнього вимирання безхребетних запилювачів.

Бджоли є ключовими запилювачами, забезпечуючи або покращуючи відтворення значної частини диких квітучих рослин у світі та врожайність близько 85% всіх оброблюваних культур (фото: flickr.com)

Що з українськими бджолами і як їх можна захистити

У нашій країні особливо актуальним залишається питання загибелі бджіл через використання пестицидів і агрохімікатів під час їх льоту, розповіла експерт з АПК, стратегічний радник комітету з аграрних питань Української асоціації бізнесу і торгівлі Яна Казьміна.

Так, масове отруєння бджіл на пасіках зазвичай спостерігається у весняно-літній період, на який припадає найбільша кількість обробок пестицидами та агрохімікатами посівів сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб, бур'янів.

Щоб врегулювати це питання, був підготовлений законопроект про внесення змін до закону України "Про пестициди і агрохімікати" щодо вдосконалення вимог до маркування пестицидів і агрохімікатів" (№ 5237), який вже схвалили екологічний і аграрний комітети, і підтриманий бізнесом. Документ зареєстрували в березні... і він все ще очікує свого розгляду у Верховній Раді.

Що пропонує проект закону:

встановлення вимог до обов'язкового нанесення інформації про екологічну небезпечність пестицидів і агрохімікатів для нецільових об'єктів, у тому числі бджіл, на етикетку (маркування) кожної товарної одиниці пестициду або агрохімікату;

встановлення вимоги щодо обов'язковості здійснення оцінки екологічної небезпечності пестицидів і агрохімікатів для нецільових об’єктів у тому числі бджіл під час державної реєстрації.

Ініціатори нововведень переконані, що такі зміни сприятимуть: мінімізації ризиків негативного впливу пестицидів та агрохімікатів на нецільові об'єкти, у тому числі бджіл; підвищенню обізнаності фермерів про порядок безпечного застосування пестицидів та агрохімікатів.

"На сьогодні безпечне використання пестицидів і агрохімікатів є дуже актуальним питанням, оскільки від нього залежить здоров'я і життя людей, тварин, а також стан навколишнього середовища", - наголошує Казьміна.

Що кажуть цифри про зникнення бджіл

За даними досліджень про тенденції поступового скорочення популяції бджіл у світі, в період з 2006 по 2015 рік було зареєстровано приблизно на 25% менше видів, ніж до 1990-х років. Про це йдеться у публікаціях в наукових виданнях, представлених в кінці 2020 - на початку 2021 років.

Тоді фахівці проаналізували дані Глобального інформаційного фонду з біорізноманіття за більш ніж століття.

Також останнім часом стали фіксувати щозими загибель близько 30% вуликів в США та 12% в Європі.

Світові дані про глобальне скорочення різноманітності видів бджіл (фото: cell.com/one-earth)