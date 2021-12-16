В Минздраве рассказали, изменится ли после третьей дозы срок действия COVID-сертификата

Чиновник отметила, что после получения третьей дозы препарата у граждан срок действия их сертификатов о вакцинации не будет подкорректирован - так и будет составлять год с момента получения второй дозы прививки.

"Хочу объяснить, что дополнительный COVID-сертификат у них генерироваться не будет. Действующим останется "зеленый" сертификат. Причем его срок также будет одинаковым - то есть 365 дней, считая со дня получения второй дозы", - рассказала Карчевич.

Она добавила, что внесение данных о прививках пациента в Единую электронную систему здравоохранения при этом остается.

Такой третий укол сейчас доступен только тем гражданам, у которых иммунная система "могла не сформировать надлежащую защиту".

В Минздраве объяснили, что это люди, имеющие показания в связи с тяжелыми заболеваниями - им рекомендует вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.

Такая третья доза станет вводиться через 28-90 дней после второго укола вне зависимости, каким препаратом прививали пациента.

Также в ведомстве рассказали, что третью дозу можно получить той вакциной, какие использовали при предыдущих уколах.