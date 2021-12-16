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У МОЗ розповіли, чи зміниться після третьої дози термін дії COVID-сертифіката

Автор: Володимир Костирін

В Україні тепер дозволено вакцинуватися від коронавірусу третьою дозою за умови, що для цього є медичні показання. При цьому міністерстві охорони здоров'я уточнили, як це впливатиме на наявний COVID-сертифікат і чи зміниться його термін дії.

Про це заступник голови МОЗ Марія Карчевич розповіла на брифінгу.

Чиновник зазначила, що після отримання третьої дози препарату у громадян термін дії їх сертифікатів про вакцинацію не коригуватиметься - так і становитиме рік з моменту отримання другої дози щеплення.

"Хочу пояснити, що додатковий COVID-сертифікат у них генеруватися не буде. Чинним залишиться "зелений" сертифікат. Причому його термін також буде однаковим - тобто 365 днів, рахуючи з дня отримання другої дози", - розповіла Карчевич.

Вона додала, що внесення даних про щеплення пацієнта до Єдиної електронної системи охорони здоров'я при цьому залишається.

Такий третій укол зараз доступний тільки тим громадянам, у яких імунна система "могла не сформувати належний захист".

У МОЗ пояснили, що це люди, які мають показання у зв'язку з важкими захворюваннями - їм рекомендує вводити додаткову дозу вакцини від COVID-19.

Така третя доза вводитиметься через 28-90 днів після другого уколу незалежно, яким препаратом щеплювали пацієнта.

Також у відомстві розповіли, що третю дозу можна отримати тією вакциною, які використовували при попередніх уколах.

Нагадаємо, раніше Ольга Голубовська пояснила, кому з українців потрібна третя доза вакцини від COVID.

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