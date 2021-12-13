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В Украине разрешили третью дозу COVID-вакцины: кто ее получит

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Понедельник 13 декабря 2021 22:07
В Украине разрешили третью дозу COVID-вакцины: кто ее получит Фото: в Украине разрешили третью дозу COVID-вакцины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно приказу, дополнительная доза вакцины, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям:

  • с ВИЧ-инфекцией;
  • с онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • которые проходят иммунодепрессивную терапию;
  • которые проходят иммуномодулирующую терапию;
  • с иммунодефицитным состоянием.

"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту", - отметил Ляшко.

Когда разрешат бустерную вакцинацию

По словам Виктора Ляшко, по примеру Европы, сегодня Украина уже готова ввести бустерную дозу, впрочем, по этому поводу в ЕС пока не принято решение.

Ученые советуют прививать дополнительной дозой уже через девять месяцев после завершения курса вакцинации.

"Если примут предложение ученых, одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины", – заявил Ляшко.

Как отметил главный санитарный врач Игорь Кузин, вероятно, бустерную дозу в Украине разрешат не раньше, чем с середины или же конца января 2022 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал сегодня подписание указа о введении третьей дозы от COVID.

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В Украине разрешили третью дозу COVID-вакцины: кто ее получит
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